La China Suárez reveló lo que la atrae de un hombre y lo que menos le gusta

La actriz y cantante contó qué la enamora y fue filosa con quienes no la trataron como se merecía.

La China Suárez, según informó la periodista Laura Ubfal, está filmando en San Martín de los Andes La bastarda, una nueva producción de Star Plus que ya había iniciado sus grabaciones en Buenos Aires. Al parecer, durante una de sus noches de hotel, a la China la atacó el insmonio.

En medio de la oscuridad de la noche y sin poder dormir, La China le propuso a sus más de 6.5 millones de seguidores en Instagram que le formulen preguntas e inquietudes acerca de su vida personal, gustos e intereses.

La China Suárez bailó en TikTok con un top ultra pequeño y enloqueció a sus fans. Foto: tiktok

“¿Qué es lo que tiene que tener sí o sí un hombre para atraerte?”, quiso saber un internauta. La actriz y cantante, que está en un vínculo amoroso conLauty Gram, respondió: “Me engancho cuando me quieren bien”.

Captura ig China. Foto: captura

La madre de Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña, fue un poco más allá y amplió: “Me gusta un hombre que demuestre y se la juegue. Habladores hay muchos”.

La China Suárez y su enojo con la prensa

La semana pasada, China Suárez regresó al país con Lauty Gram, tras unos días de descanso en Praia do forte, Brasil y se encontró con la notera de LAM en el aeropuerto. La artista no quiso hacer declaraciones, le llovieron las críticas y se defendió. La cantante y madre de tres hijos se mostró muy incómoda. Con gorra y lentes, la China pretendía pasar desapercibida. Visiblemente molesta con la prensa, Suárez mantuvo el silencio mientras la cámara la seguía y la movilera preguntaba.

Lauty, si bien de manera escueta, se expresó. Cuando le consultaron si le molestaron las versiones que vincularon a la China con el ex Gran Hermano Marcos Ginocchio, explicó: “No porque yo no veo nada de los chimentos, ni nada de eso”.

Además, Lauty se refirió a la posibilidad de hacer una canción junto a la ex de Rusherking aunque su respuesta fue poco clara: “No sé, sólo Dios sabe”. Por último explicó por qué la China Suárez no habló: “No (le gusta) porque después salen a decir cosas que no son y la verdad es que jode”, concluyó.