La China Suárez contó que debió ser medicada tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

La actriz contó las consecuencias físicas que le trajo el escándalo mediático vinculado a Wanda Nara y Mauro Icardi; aunque reveló el punto positivo que sacó del suceso

on la publicación de una fuerte frase de Wanda Nara en su cuenta de Instagram, comenzaron los rumores de crisis entre la modelo y Mauro Icardi en octubre de 2021. La China Suárez fue señalada por mantener conversaciones con el futbolista y, entre idas y vueltas de comentarios, surgió el Wandagate. Este domingo, la actriz se refirió a aquel suceso y afirmó que se sintió muy afectada por las consecuencias de la situación.

“Por momentos, te acostumbrás. Ahora estoy más estable y en un buen momento personal, pero no siempre estoy bien. Me lastimó muchísimo”, asumió la exCasi Ángeles, en diálogo en la mesaza de Almorzando con Juana Viale (eltrece) este domingo. “Es impotencia. Mucha gente me decía que por qué no salía a desmentir algo que no era real, pero tampoco era la solución porque entonces se habla más de ello”, agregó.

Suárez relató cómo la afectó el escándalo mediático y el hecho de que su nombre estuviera en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. “Tomé medicación. La gente que no me conoce, me ve fuerte y piensa que no me importa nada, pero eso me juega en contra. Pensaron: ‘Démosle. Total, no le pasa nada. Es inquebrantable’. Pasás por antipática y soberbia, porque yo soy muy introvertida. Y esperan eso de una porque estás muy expuesta, pero yo soy la que está a un costado hasta que me vienen a hablar”, señaló.

La intérprete de “Lo que dicen de mí” rescató un punto positivo: “Algo bueno que saco de todo esto es que se habló de la moral y de los prejuicios. Sirvió para ponerlo sobre la mesa. No me dan las horas del día para mandarme todas las cag**** que dicen que me mando. Creo que tenemos que evolucionar todos y dejar de excusarnos en la libertad de expresión con determinadas cosas”.

“Me ayudó mucho mi entorno”

La conductora del programa le advirtió queperdió varias amistades durante el escándalo. “Son cosas que pasan. No todos tenemos el mismo grupo de amigos toda la vida. Uno, cuando crece, va eligiendo. Pero nuestra vida está expuesta y resalta más”, señaló.

Y agregó: “Por suerte, mis hijas son chiquitas y no tienen acceso a las redes sociales todavía. Sé que mis hijos me quieren y me valoran como madre. Me ayudó mucho mi entorno”. También apuntó contra las acusaciones que recibió: “Esto no es el precio de la fama. La exposición sí, pero no que puedan decir cualquier cosa”.

La actriz y cantante dedicó su primer tema como solista al acoso mediático que sufrió cuando estalló el escándalo entre Icardi y Nara, conocido como el Wandagate, “Lo que dicen de mí”. “Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía. A veces, no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias. No saben más qué decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas… A veces quiero escapar para olvidarme de todo”, dicen las primeras estrofas, que lanzó en julio pasado.