La China Suárez confesó su inseguridad por las mujeres grandes

La actriz siempre estuvo envuelta en polémicas por sus relaciones amorosas.

La China Suárez es una de las figuras argentinas con más escándalos a raíz de sus decisiones en su vida amorosa. Tras haber protagonizado la polémica por su ruptura con Rusherking, salió a la luz un video retro de la actriz en donde confiesa que su mayor inseguridad son las mujeres más grandes.

El video retro de la China Suárez en el que confiesa su inseguridad por las mujeres grandes

Además de ser conocida por sus trabajos actorales y su larga trayectoria en el mundo artístico, Eugenia también es reconocida por todos los escándalos amorosos que protagoniza, tanto en sus relaciones personales como también siendo la tercera en discordia en vínculos ajenos.

Incluso, Suárez volvió a estar en el ojo de la tormenta tras compartir una canción referida a su motorhome, el mismo lugar donde Pampita la encontró teniendo sexo con Benjamín Vicuña cuando estaban casados. Tas todos los conflictos que la envuelven, reflotó una entrevista a sus 21 años en donde confiesa el miedo que le provocan las mujeres más grandes.

“A mi siempre me dieron inseguridad las mujeres más grandes. Me dan eso de sentir que tenían mucha más experiencia que yo“, comenzó diciendo en una entrevista junto a la actriz Julieta Ortega. “Las veía muy mujer… Tengo amigas más grandes y de alguna manera crecí de golpe, no dejo de tener la experiencia de una piba de 21 años“, continuó.

En aquella entrevista, la actriz se sinceró y explicó que no entendía como los hombres más grandes se fijaban en ella cuando tenían la posibilidad de estar con mujeres de su edad y con su respectiva experiencia de vida. “Siempre me dio inseguridad el tema de la edad“, cerró mientras reveló que encaró a mujeres que coqueteaban con el hombre que le gustaba.

EL MENSAJE DE LA CHINA SUÁREZ SOBRE SU VIDA AMOROSA ACTUALMENTE

La mayoría de los noviazgos de la China son muy cuestionados en la actualidad por la gran diferencia de edad. Sus fanáticas la defienden frente a quienes la critican por haber salido con Rusherking y señalan que nadie se indignó de la misma forma cuando sus novios le llevaban más de 10 años.

La China Suárez no se pronuncia en las redes sociales respecto a estos temas y tampoco revela cuáles son sus pretendientes. Incluso, aseguró mediante sus historias de Instagram que disfruta de su soltería para pasar tiempo con sus hijos y ella misma.