La China Suárez confesó que sigue enamorada de Rusherking

La actriz habló de todo en un mano a mano con sus seguidores.

La China Suárez se animó a contar algunos detalles de su vida privada tras la separación con Rusherking. Además de dar a conocer que la primera vez que le rompieron el corazón, diez años atrás, se arrodilló pidiendo que no la dejen, ahora confesó lo que siente por su ex pareja.

Mediante un vivo de Instagram, la China Suárez protagonizó un mano a mano con sus seguidores, en compañía de su amigo y estilista, Juanma Cativa. Allí, como era de esperarse le preguntaron si sigue enamorada de Rusherking.

“Claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro”, aseguró la actriz mientras comía fruta. La Criti compartió el recorte del video en sus redes donde se la puede escuchar lanzar esa confesión.

Pero eso no es todo, entre las preguntas de los internautas, aprovechó para aclarar: “No me peleé, me separé”. De esa forma, dejó en claro que no hubo una pelea de por medio, para que se deje de especular con que hubo un problema entre ellos.

Rusherking desmintió que su última canción sea para la China Suárez

Rusherking anunció el próximo lanzamiento de “intensidad”, una canción que refiere a una separación. Como era de esperarse, los fanáticos no tardaron en relacionar la letra del tema con la China Suárez, pero el artista lo desmintió.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Rusherking expresó: “Qué manija de sacar intensidad la tengo guardada hace un año ya la puta madre”. De esa forma puso punto final a las especulaciones que vinculan la canción con la China Suárez.