La China Suárez compartió una foto súper sexy y desafió la censura

La actriz compartió postales de su tarde y llamó la atención con unas selfies que se tomó en traje de baño

En la previa del verano y con temperaturas en octubre que parecen el preludio de una temporada de muchísimo calor, los famosos comenzaron a compartir fotos en traje de baño. Así aparecen las tendencias y la China Suárez desde su cuenta de Instagram lució una bikini negra que parece confirmar aquello de que menos es más. Entre sus postales de su domingo de sol, entre mascotas y sus hijos, las que generaron más alboroto en su red social fueron dos selfies en donde aparece posando con muchísima sensualidad.

En una de las imágenes la actriz se tomó una foto frente a un espejo. Allí aparece con una gorra roja y el pelo mojado, mientras se la ve estirando uno de los extremos de la parte de abajo de su malla. Mientras que otra de sus imágenes, se tomó una foto recostada en una reposera, mostrando su abdomen y sus piernas con un fondo de naturaleza, entre el césped bien cortado, árboles y arbustos.

La foto súper sexy de la China Suárez con una bikini negra (Instagram, Sangrejaponesa)

Sus fotos dividieron las aguas de sus seguidores, entre aquellos que consideraban que sus selfies, sobre todo la primera, desafiaban la rígida política sobre los desnudos y lo que se puede mostrar en esa plataforma. “¿Por qué sube esto?”, “Qué necesidad”, “te banco, pero la primera imagen no da”, fueron algunos de los comentarios en donde le bajaron el pulgar a la cantante. Por su parte, otros comentaristas salieron a apoyarla. “¿Por qué no da? Mirá si va a pedir permiso para sacarse una foto como se le antoja”, “Cuando sos la número uno y no te importa nada”, “No me envidien pero es mi vecina es hermosa”, se sumaron otros.

La foto súper sexy de la China Suárez con una bikini negra (Instagram, Sangrejaponesa) La selfie de la China Suárez en su tarde de domingo al aire libre

La semana pasada, aprovechando el calor y desde la piscina de su casa, La China publicó una foto relajada y con buen ánimo, deseándole una buena semana a todos. Pero lo que más llamó la atención, sin embargo, fue su comentario: “Hoy se me partía la cabeza, fui a entrenar y chau dolor. Ojalá haberlo descubierto antes”. Este mensaje, que acompañó la imagen, generó reacciones inmediatas de sorpresa y curiosidad entre sus seguidores.

Este consejo sobre el ejercicio no fue lo único que capturó la atención de sus seguidores en los últimos días. La China el domingo pasado celebró el Día de la Madre junto a sus hijos y también vivió un episodio peculiar en su hogar: la visita inesperada de un lagarto. Aunque el incidente generó cierta preocupación entre sus seguidores, la actriz rápidamente se encargó de calmarlos. “Todo bajo control”, aseguró en su cuenta de Instagram, subiendo imágenes del reptil y demostrando que tanto ella como sus hijos estaban bien, incluso después de mostrar una foto con su dedo ensangrentado.

En ese momento, luego del episodio que vivió con el lagarto, dejó en claro la capacidad que tuvo para mantener la calma, incluso en situaciones poco habituales, algo que sus seguidores aplaudieron.

El domingo, la actriz celebró el Día de la Madre junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Mientras muchas mamás reciben regalos de sus hijos o parejas en su día, la China decidió agasajarse a sí misma con un costoso y original presente. En sus redes, compartió con entusiasmo el lujoso auto-regalo que eligió para celebrarse: una máquina de baile Pump It, similar a las que se encuentran en los patios de juegos.

Horas antes de revelar la sorpresa, generó expectativa entre sus fans con una encuesta. Entre las opciones, mencionó posibles obsequios como joyas, carteras o zapatos, pero ninguna de las respuestas fue la correcta. Finalmente, el misterio quedó resuelto cuando mostró el regalo: una imponente máquina de baile con doble pista, perfecta para disfrutar con su familia y amigos.

Por Iván Basso Infobae