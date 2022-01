La Chepi habló de su salud: “Tengo anorexia nerviosa”

La influencer y conductora decidió explayarse al respecto luego de recibir comentarios en las redes que llamaron su atención; “Intento hacer cosas para sentirme mejor”, expresó

A pocos días de debutar en la conducción de El Juego de la Oca, Dani La Chepi habló sobre su estado de salud y buscó concientizar a sus seguidores acerca de los trastornos alimenticios. Además de compartir su felicidad por sus nuevos proyectos, la influencer no duda en exteriorizar sus intimidades más personales. En una profunda entrevista, la conductora abrió su corazón y habló con sus seguidores de su problema de salud.

“Yo tengo mucho público adolescente, y la verdad es que uno muestra todo lo lindo en las redes sociales. Yo no estoy flaca porque me cuido, soy saludable o entreno, estoy flaca porque tengo anorexia nerviosa y eso no está bueno”, remarcó Dani. Posteriormente, admitió, algo frustrada: “Y muchos seguidores o seguidoras me dicen ‘ay que hermosa que sos, ojalá tuviera tu cuerpo’ y la verdad es que no es un cuerpo saludable”, en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina.

En la misma línea, la influencer confesó: “La anorexia nerviosa es algo con lo que yo convivo, me decían ‘ay que bueno que te puedas poner las calzas de tu hija, es lo bueno de tener talles chicos’, ¿Qué es lo bueno de eso? ¿No tener fuerzas para levantar a tu hija? No hay nada de bueno en eso”

Además, Dani La Chepi contó cómo hace para trabajar en el trastorno alimenticio que padece: “De a poco trato de tomarme las cosas de otra manera, intento hacer cosas para sentirme mejor y combatir lo que tengo, la anorexia es algo serio. Yo voy al médico, me cuido, preveo mis problemas en los intestinos, que son graves. Hago terapia, trato de calmarme, de estar más tranquila”.

Para concluir declaró: “Hablando con mi psicólogo descubrí que lo primero que me pasa es que proyecto el fracaso de cualquier cosa que emprendo, intento cambiar de actitud de a poco”.

No es la primera vez que Dani La Chepi habla de sus hábitos poco saludables. “Me encontré un día en mi casa a las dos de la tarde, en pantuflas, vaciándome una botella de vino. Fue mucho antes de ser mamá”, relató hace unos meses en Almorzando con Mirtha Legrand. La solución llegó cuando empezó a tratarse con un psiquiatra. “Fue la terapia lo que me hizo decir: ´Ya está, es demasiado´. No me gustaba lo que veía en el espejo”, expresó en ese momento.

Ya superada aquella etapa, la humorista afirmó que cada tanto bebe una copa de vino. “En la pandemia volví a tomarme un vinito, cuando conocí a mi novio, que me trajo un vino de regalo y dije: ´Upa, mirá esto´. Pero puedo. Ahora lo veo y no tengo ganas, no es que tengo rechazo pero sí puedo disfrutarlo”, concluyó.

Tiempo atrás, también, Dani La Chepi emocionó a todos sus seguidores con un video que significó la materialización de su anhelo más preciado: tener una casa propia. Desde hace mucho tiempo estaba detrás de cumplir el sueño y disfrutar de su hogar junto a su hija, Isabella, de 7 años. Madre e hija hicieron un tour por su flamante hogar luego de renovarlo por completo: la propiedad tiene tres habitaciones y en la planta baja se encuentran el living, la cocina, y el patio con parrilla.