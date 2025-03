La CGT hará el 10 de abril el nuevo paro general y advirtió: “No se levanta”

La acción sindical será de 36 horas y tendrá movilizaciones. También definieron marchar el próximo 24 de marzo, Día de la Memoria.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó este jueves a un paro nacional el 10 de abril próximo, en lo que será la tercera huelga general durante el Gobierno de Javier Milei. La central obrera también definió movilizarse el 24 de marzo por el Día de la Memoria, participar de la marcha de los jubilados del miércoles 9 de abril y, finalmente, concretar el paro el jueves del mismo mes.

Ante rumores de la existencia de tratativas subterráneas con la Casa Rosada para explorar un posterior levantamiento de la huelga, Héctor Daer, miembro del triunvirato que conduce la central, remarcó: “No hay ninguna conversación con el Gobierno. Este paro no se levanta“.

Después de una reunión del Consejo Directivo de más de tres horas, la CGT resolvió una serie de medidas que incluyen un acompañamiento a los sindicatos que se movilicen el miércoles próximo junto a los jubilados y una convocatoria a las regionales el jueves 27 en el salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo, para poner a consideración el plan de lucha.

Antes, el lunes 24, la organización se sumará a la movilización de los organismos de Derechos Humanos. Posteriormente, efectuará una movilización “masiva” al Congreso el miércoles 9 de abril junto a los jubilados, para concretar el paro nacional el jueves 10. Ese plan de lucha implica “36 horas de acción y de medidas de protesta”, destacaron fuentes sindicales. Por otro lado, Fabián Grillo, el padre del fotoperiodista herido Pablo Grillo, será recibido mañana a las 10.30 en la sede de la central obrera.

Además, la CGT definió que convocará a movilizarse el 1 de mayo, en ocasión del Día del Trabajador, contra las “políticas” del Gobierno libertario. Héctor Daer, que fue quien dio el anuncio, sostuvo: “La caída de los salarios a partir de fines del año pasado ha hecho que las paritarias quedaran por debajo de la inflación”.

En una conferencia de prensa posterior a la reunión, Daer detalló que los motivos del paro son los de “exigir la libertad para negociar paritarias libres y acuerdos homologados; aumento a los jubilados y actualización del bono de 70 para los jubilados y volver a discutir las asignaciones familiares”. “El Gobierno está pisando las paritarias para que vayan por debajo de la inflación”, se quejó Daer, quien exigió al oficialismo “modificar su política social y para los sectores del trabajo”.

También mencionó un pedido de que se activen “programas de desarrollo para el sector industrial y productivo” y que “vuelva a abrirse la obra pública porque muchas están paralizadas al 80 o 90 por ciento de su finalización y dejarlas así es más perjudicial que terminarlas”.

Confirmaron la adhesión de los colectiveros al paro nacional que la CGT hará el 10 de abril

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó este jueves que los colectiveros se sumarán al próximo paro general que de la CGT. “La UTA apoya lo que propuso la CGT para el paro general porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe; hoy por hoy la canasta básica de una familia tipo está en no menos de 2 millones, hay un aumento de inflación interanual de un 15 por ciento”, sostuvo Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA, en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

Para el dirigente sindical, “el Gobierno busca que los salarios de los trabajadores vayan por debajo de la inflación, lo mismo que está haciendo con los jubilados, a los que además les sacó los remedios”.

Gusso sostuvo que “hay un ataque contra el trabajador y un financiamiento que el Gobierno está haciendo a costillas del ciudadano, y que no tiene límites”. “No se puede vivir de esta manera y no te dan los números”, añadió.

Fuente: Perfil