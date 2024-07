La Casa Blanca aseguró que Biden no está siendo tratado por enfermedad de Parkinson

La portavoz Karine Jean-Pierre en rueda de prensa informó que el presidente de Estados Unidos no recibe tratamiento para la enfermedad después de semanas de incertidumbre sobre sus aptitudes para la reelección.

“¿Ha sido tratado el presidente por Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No, no lo está. ¿Está tomando medicación para el Parkinson? No”. Ese fue el diálogo con la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre en rueda de prensa. De esta forma desmintieron información sobre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acerca de que un médico especialista visitó la residencia del mandatario ocho veces el año pasado.

Como continúan las especulaciones sobre el estado de salud del Presidente, desde la Casa Blanca salieron a desmentir rumores sobre el Parkinson. Estas sospechas se incrementaron luego de que Biden luciera más lento y vacilante de lo habitual en el debate del 27 de junio con el republicano Donald Trump.

Fue el New York Times el medio que reveló que, según los registros de visitantes de la Casa Blanca, el Dr. Kevin Cannard, un neurólogo que se especializa en trastornos del movimiento y que recientemente publicó un artículo sobre el Parkinson, visitó la Casa Blanca ocho veces desde el verano boreal pasado hasta la primavera de este año.

Respecto a qué hacía Cannard en la Casa Blanca no hicieron especificaciones. “Una amplia variedad de especialistas del sistema Walter Reed visitan el complejo de la Casa Blanca para tratar a los miles de militares que trabajan en el lugar”, dijo Andrew Bates, vocero de la Casa Blanca, en un comunicado.

El vocero también aseguró que el presidente “ha sido visto por un neurólogo una vez al año” como parte de su chequeo físico anual y “ese examen no ha encontrado signos de Parkinson y no está siendo tratado por ello.” “No ha habido visitas de neurólogos, además de la una para su examen físico por año, tres en total”, insistió.

Cannard se reunió el 17 de enero con Kevin O’Connor, el médico de la Casa Blanca, así como con John Atwood, cardiólogo en Walter Reed, y otra persona en la clínica residencial de la Casa Blanca, detalla el medio neyorkino.