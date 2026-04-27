La carrera por la ONU

Por regla no escrita, uno de los tres postulantes de América Latina (Argentina, Chile y Costa Rica) puede ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas a partir de 2027, justo cuando todo el sistema multilateral se ve cuestionado y la propia región parece haber quedado en un segundo escalón de relevancia global.

La carrera para suceder al portugués António Guterres (2016-2027) como secretario general de las Naciones Unidas (ONU) a partir de 2027 se largó esta semana en Nueva York con las presentaciones de los cuatro candidatos, tres de ellos de América Latina (Argentina, Chile y Costa Rica) y los principales favoritos.

Una regla no escrita de la ONU sobre la rotación de continentes en el principal cargo de la organización nacida de la II Guerra Mundial determina que le corresponde a la región, que ofrece las candidaturas del argentino Rafael Grossi, la chilena Michelle Bachelet y la costarricense Rebeca Grynspan. El cuarto es el senegalés Macky Sall.

Mientras Bachelet (74) considera que la ONU necesita modernizarse y devolver al primer plano los principios del derechos internacional, Grossi (65) considera que la organización necesita rescatar del olvido su “premisa inicial” de garantizar la paz y la seguridad mundial. Grynspan (70) aspira a que la ONU sea el dique para la fragmentación global y Sall (64) pone énfasis en la conjunción de “paz y desarrollo”.

La carrera por el cargo se abre en el momento geopolítico más complejo desde la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, cuando el mundo salía de la pandemia, y cuando frente a la guerra de Irán la ONU se ve en el ojo de la tormenta de críticas por la falta de influencia para resolver conflictos desde su Consejo de Seguridad y muchos líderes han proclamado “el fin del orden multilateral” surgido en 1945.

En estos días, Grossi, Bachelet, Grynspan y Sall hicieron la presentación formal de sus candidaturas en la sede de la ONU en Nueva York, ante la Asamblea General, donde se van midiendo los apoyos y vetos de cada uno, hasta que por fin el Consejo de Seguridad se incline por seleccionar alguno antes de octubre.

La única vez que América Latina ocupó la Secretaría General fue con el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991) y ahora, adicionalmente, podría aportarle a la ONU a través de las ex presidentas y experimentadas diplomáticas Bachelet y Grynspan la primera mujer en el cargo.

Aunque por ahora la lista de postulantes se reduce a esos cuatro seguirá abierta a la incorporación de otro que, por ejemplo, surja del consenso de las potencias miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto (EEUU, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña).

Los miembros no permanentes que participan de esta selección, aunque sin derecho a veto, son Argelia, Guyana, Sierra Leona, Corea del Sur, Eslovenia, Japón, Malta, Mozambique, Suiza y Ecuador. Seleccionado el candidato, debe ser aprobado por la Asamblea General, que nunca rechazó una propuesta.

Como hizo notar Susana Malcorra, ex canciller argentina y presidenta de GWL Voices, un grupo de defensa del multilateralismo y la igualdad de género, hace una década el cargo le correspondía a Europa del Este y terminó en Guterres. “No hay ningún mecanismo institucional que garantice” que el elegido resulte de América Latina y el Caribe, aclaró.

Palabra de potencias

A falta de un apoyo explícito de las grandes potencias, Mike Waltz, embajador de EEUU ante la ONU, anticipó al Senado sus “preocupaciones” por la candidatura de Bachelet, quien como Alta Comisionada para los DDHH (2018-2022) es cuestionada allí por demasiado contemplativa, por no haber calificado como “genocidio” las violaciones de derechos humanos en China a la minoría musulmana uigur.

Si bien reconoció que hay una “opinión generalizada” de que la selección debería recaer en una mujer, Waltz evitó apoyar un candidato. “Sólo necesitamos a los mejores, y esta institución necesita desesperadamente liderazgo efectivo y fuerte”. Y agregó: “EEUU estará absolutamente preparado para asegurar que el próximo secretario general esté alineado con los valores e intereses estadounidenses”.

La cuestión uigur levanta recelos sobre Bachelet también en China, pero por lo contrario. El histórico reporte de la entonces Alta Comisionada de DDHH fue criticado por Beijing, que la describió como como “una farsa planeada por Estados Unidos, los países occidentales y las fuerzas contra China”, que tampoco expresó apoyo por ahora a otro candidato.

A su vez, el portavoz ruso Dmitri Peskov, en cambio, explicitó la posición de Moscú: “Conocemos a los candidatos y tenemos una buena opinión de Grossi”, en contacto permanente con el Kremlin sobre la situación de las centrales nucleares ucranianas, en especial la de Zaporiyia, que está bajo control de las fuerzas rusas desde 2022.

“Existen dos interpretaciones del momento actual: como reajuste o como transición hegemónica. En la primera, EEUU está endureciendo temporalmente su liderazgo para preservar el orden existente. En la segunda, la primacía estadounidense está en declive estructural frente al ascenso de China. La distinción no es sólo teórica: define el margen de maniobra que tendrá América Latina”, dice Andrés Malamud.

Y advierte: “América Latina ha ganado visibilidad estratégica, pero no por sus capacidades, sino por ser una región generadora de problemas (migración, narcotráfico y presencia china) y un espacio de control más accesible. Sin un aumento de agencia propia, esa relevancia será pasajera”.

Fortalezas y debilidades

“La ONU olvidó su premisa inicial”, dice el argentino Grossi, de destacada actuación en las tensiones nucleares que plantearon los conflictos de Ucrania desde 2022 y -más recientemente- los de Pakistán-India y de Irán-EEUU-Israel, en su condición de director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA).

Grossi, quien cuenta con el apoyo de Argentina como nominador oficial y tendría los avales desde Washington y Moscú, inició indicando que “la historia nunca es lineal ni una única interpretación, pero hay elementos en que si”, haciendo alusión a la intención de reforma dentro de la ONU.

“Estamos en un momento en el que hay dudas enormes, gigantes sobre nuestra institución”, dijo Grossi en la presentación de su candidatura ante la Asamblea General, y describió un “mundo de fragmentación y mundo de guerra” y que demanda una discusión sobre el rol de la ONU.

“En un mundo donde la guerra prevalece y volvió con furia a la UE y otros lugares, y en África, en Sudamérica, el Caribe. Ningún continente ignora el regreso de la guerra. ¿Dónde está la ONU en términos de paz y seguridad? ¿Cuáles son las vías/medios para que la ONU cuente en todos los procesos?”, se preguntó.

También apuntó al rol de los DDHH en la gestión de la organización, un asunto fuerte de la agenda de Bachelet: “El primer afectado en la guerra es el individuo, la guerra no distingue de menores o mujeres. tenemos que mirar a todos los tópicos” y hacerlo no “desde arriba” sino para “solucionar problemas en el campo”.

Cuando Canadá le preguntó cómo intervendría en la guerra de Medio Oriente, dijo que la ONU debería “desempeñar un papel” en el asunto, más allá de que las negociaciones en curso acerquen a las partes beligerantes a algún tipo de

acuerdo, entendimiento o paz.

Por su parte, Bachelet, única mujer en presidir Chile (2006-2010 y 2014-2018), ex directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022), exhibe el respaldo clave de México y Brasil desde la región, aunque su propio presidente, el derechista José Antonio Kast, le quitó el apoyo que le había dado el su antecesor izquierdista Gabriel Boric.

“Mi mensaje principal es la necesidad urgente de esperanza. Nuestro mundo y el orden que se basa en el derecho internacional que lo apuntala se ve bajo una presión nunca antes vista. Mi relato es uno de los tantos millones que ven lo que ocurre cuando falla ese orden”, explicó a la Asamblea General, y recordó que la presión internacional ayudó a a devolver la democracia a su Chile natal.

Bachelet abogó por “recuperar la necesidad urgente del diálogo, porque las deliberaciones y la cooperación multilateral han sido la plataforma funcional sobre la que se construyó esta organización y siguen siendo el puente hacia el futuro”.

En ese sentido, Bachelet aseguró que es necesario avanzar en una organización más moderna centrada en “resultados reales, sostenibles y verificables, como por ejemplo, eficacia en la gestión, coherencia y un liderazgo de confianza”.

“Hay que actuar en un entorno de gran incertidumbre, competencia estratégica, conflictos armados que se propagan, graves violaciones al derecho internacional y derechos humanos, desigualdades que se profundizan, cambio climático con desastres e interrupción tecnológica. La confianza en las instituciones se ha visto muy debilitada y precisamente porque lo que está en juego, la materia prima de la transformación nunca había sido tan abundante”, analizó.

A su turno, Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y actual responsable de la UNCTAD, se ha definió como una multilateralista reformista y convencida de los compromisos de la ONU con la paz, el desarrollo y los derechos humanos.

Como Bachelet, reivindicó su lucha por derribar las barreras de género en el principal cargo del sistema multilateral. “No espero recibir un trato especial; lo que quiero es un trato igualitario”, declaró antes de la audiencia ante la Asamblea General.

“Si soy elegida secretaria general de la ONU, seré una reformadora. Conozco estas salas, conozco las presiones que ustedes soportan, seré accesible para todos los Estados miembros”, prometió la costarricense luego a la Asamblea al presentar su programa.

“He lidiado con dificultades financieras toda mi vida, incluso en el gobierno de Costa Rica (como vicepresidenta, ndr). Soy una estratega. Necesitamos revertir la tendencia actual, pero no podemos hacerlo sin los Estados miembros”, concluyó Grynspan, economista de formación, sobre las deudas e impagos de cuotas de los países.