La Cancillería contrató a una empresa que dirige la esposa de Sturzenegger y estalló la polémica

La adjudicación se hizo de forma directa. El canciller Pablo Quirno dijo que toda la operatoria se hizo con transparencia.

La adjudicación directa de un contrato por más de $114 millones que concretó el Ministerio de Relaciones Exteriores dándole a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) la capacitación por 9 meses de 132 diplomáticos y empleados de la Cancillería argentina para que aprendan el idioma inglés sumó un nuevo foco polémico para el gobierno que encabeza Javier Milei.

La empresa beneficiada es dirigida al menos desde 2020 por María Josefina Rouillet, la esposa del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Aunque además de las clases presenciales el servicio incluye adicionales como los libros de texto, el costo de las horas cátedra que tendrá esta contratación desató críticas desde algunos sectores de la oposición.

El contrato incluye 594 horas totales de capacitación presencial entre marzo y noviembre, con un costo de $191.993 por cada hora cátedra.

De acuerdo a la versión oficial y de lo que se desprende del expediente técnico que acompaña el procedimiento los montos que abonará el Estado se justifican porque no se trata de una contratación simple sino que que se trata de un servicio integral que absorbe también costos operativos e insumos: la toma de hasta 80 exámenes de nivelación iniciales, el uso de plataformas virtuales de apoyo, el seguimiento de métricas, el otorgamiento de certificaciones internacionales y, fundamentalmente, la provisión de los libros de texto originales (de las editoriales Oxford y Cambridge) para los 132 alumnos que participarán del programa.

Pese a estas justificaciones y a la firma de un “Pacto de Integridad”, el abultado valor por hora reavivó las críticas sobre los mecanismos de contratación del Estado, especialmente cuando involucran a familiares directos de la primera línea del Gabinete nacional y más en forma directa.

De acuerdo a lo que se desprende de los documentos de la contratación la propuesta al ministerio que conduce Pablo Quirno (quien está de gira por Europa como canciller) fue hecha por la propia Rouillet ante la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos de esa cartera.

La adjudicación se formalizó a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR. El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

En su cuenta de X, ante la publicación de un usuario que cuestionaba el caso, el canciller Pablo Quirno hizo un posteo en el que intentó aclarar lo que ocurrió. “No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal. En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN quién revisó todo”, escribió.

Fuentes vinculadas con la firma contratada expresaron que “los valores pagados por Cancilleria son menores a los de un alumno regular del AACI, amén de que el precio se fija en marzo a diferencia de los de los alumnos regulares que van aumentando con la inflación”.

“No es comparable con tener una profesora en una empresa o un organismo del Estado. Estos alumnos concurren al AACI, tienen clases aunque la profesora se enferme, certifican nivel, etc”, explicaron.

El esquema incluye cinco cursos regulares (Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate) con 110 participantes en total; talleres opara personal diplomático en ISEN, en niveles B2 y C1, con 22 participantes y hasta 80 tests de nivelación para la asignación de cursos.

La modalidad prevista es presencial, con dictado en Suipacha 1333, en el barrio de Retiro, que es donde funciona la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entre marzo y noviembre. Serán 10 horas mensuales por curso con franjas horarias comprendidas entre las 13 y las 17. Los talleres especializados durarán 8 horas.

