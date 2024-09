La camiseta de Lionel Messi es la más vendida de la MLS por segundo año consecutivo: los otros argentinos del ranking

La Pulga continúa revolucionando la Major League Soccer y otra vez su nombre estuvo asociado al tope de ventas de las casacas que usan los futbolistas de la liga de los Estados Unidos

Lionel Messi continúa revolucionando el fútbol de los Estados Unidos tras su llegada a mediados de 2023. En su segundo año en la liga, la camiseta del delantero nacido en Rosario vuelve a ser la más vendida, según indicó la Major League Soccer (MLS) este martes. En el segundo puesto se encuentra la de su amigo y compañero en Inter Miami, Luis Suárez, quien se sumó a ‘Las Garzas’ a principios de 2024.

La Pulga no es el único argentino que compone el top 25. Lo acompañan Luciano Acosta, de FC Cincinnati (No. 4); Pedro de la Vega, de Seattle Sounders FC (No. 10); y Sebastián Driussi, de Austin FC (No. 18). Así, Argentina se convierte en uno de los países más representados en el ranking.

Inter Miami, actual líder de la liga y candidato a obtener el Supporter’s Shield (premio otorgado al mejor equipo de la temporada regular), es uno de los clubes con más camisetas vendidas: Lionel Messi (No. 1), Luis Suárez (No. 2), Sergio Busquets (No. 11) y Jordi Alba (No. 15). Seattle Sounders FC también tienen cuatro camisetas en el listado: Jordan Morris (No. 9), Pedro de la Vega (No. 10), João Paulo (No. 21) y Raúl Ruidíaz (No. 24).

Otros futbolistas de reconocimiento internacional también forman parte de este listado, como es el caso del francés Olivier Giroud, quien llegó a Los Angeles F.C. en mayo de 2024 y se encuentra en el sexto puesto; y el ex Barcelona Riqui Puig, que lleva ya dos años en Los Angeles Galaxy y tiene contrato hasta 2027.

Los 25 jugadores que más camisetas venden en la MLS. Hay varios argentinos

En cuanto a Messi, el delantero argentino volvió a calzarse los botines este sábado en la victoria de Inter Miami frente a Philadelphia Union. No jugaba desde la final de la Copa América frente a Colombia, el pasado 14 de julio, cuando sufrió una lesión en el tobillo y tuvo que ser reemplazado.

El regreso de Messi a las canchas fue con una gran actuación, que incluyó dos goles y una asistencia. El desempeño de la Pulga fue decisivo, ya que Inter arrancó perdiendo pero marcó un doblete en apenas cuatro minutos, que le sirvió a su equipo para dar vuelta el marcador: primero con una definición de derecha, luego con zurda.

Messi volvió con todo: dos goles y una asistencia (Foto Sam Navarro-Imagn Images)

Cerca del final volvió a lucirse con una gran habilitación para el uruguayo Suárez, quien selló la victoria. En el conjunto dirigido por Gerardo Martino también jugaron los argentinos Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Héctor Martínez y Federico Redondo.

Tras el partido, Messi realizó un posteo en redes sociales para expresar su felicidad de volver a disputar un partido oficial. En su cuenta Instagram, Leo dejó sus sensaciones luego de la victoria. “Extrañaba noches como esta. Seguimos sumando para alcanzar nuestros objetivos…”, posteó el argentino.

El mensaje de Messi tras su regreso a las canchas

Inter Miami lidera su zona con 62 puntos y ya clasificó a los playoffs, a pesar de que quedan seis encuentros aún por disputarse. El próximo miércoles deberá medirse ante Atlanta United a las 20:30 de Argentina.

Por Victoria Clariá-Infobae