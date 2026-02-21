La Cámara de Diputados derogó el Estatuto del periodista: cómo votó cada diputado

Con 126 votos a favor, 119 negativos y 4 abstenciones, la Cámara Baja aprobó la eliminación de la norma que regula las condiciones laborales de los trabajadores de prensa.

En la madrugada y tras una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó el artículo de la reforma laboral que elimina el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908). La votación, que se realizó en el tratamiento en particular por título luego de la aprobación en general del proyecto, cerró el extenso debate con 126 votos afirmativos, 119 negativos y 4 abstenciones.

La derogación quedó establecida en el artículo 194 de la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, que ya contaba con media sanción del Senado. El texto no solo elimina la ley original sino también sus modificaciones posteriores, en línea con la intención oficial de suprimir distintos estatutos que regulan actividades laborales específicas. Entre ellos también se incluyeron el Estatuto de Viajantes de Comercio y el Régimen de Teletrabajo.

El punto vinculado al periodismo fue uno de los que concentró mayor cantidad de intervenciones en el recinto. Legisladores de la oposición solicitaron que se retirara el artículo del proyecto, al considerar que afecta derechos adquiridos del sector, pero finalmente fue sometido a votación.

Con este resultado, el oficialismo sumó otro respaldo clave en el marco de la reforma laboral, que fue aprobada con cambios. De esa manera, el texto volverá al Senado, donde se decidirá mantener o descartar las modificaciones.

Qué establece el Estatuto del Periodista

El Estatuto del Periodista Profesional regula las condiciones laborales de quienes trabajan en publicaciones diarias o periódicas y agencias de noticias.

Entre sus disposiciones establece una jornada máxima de 36 horas semanales, compensaciones por trabajo nocturno, un régimen especial de estabilidad laboral y una indemnización agravada ante despidos sin causa, equivalente a seis meses de sueldo, además del preaviso.

También contemplaba la posibilidad de retiro voluntario con más de cinco años de antigüedad y la creación de la Matrícula Nacional de Periodistas, junto con el Carnet Profesional que garantizaba el acceso a fuentes y dependencias públicas para el ejercicio de la actividad.

Cómo votó cada diputado la derogación del Estatuto del Periodista

Votos afirmativos (124)

Innovación Federal

Arrua, Alberto (Misiones)

Herrera, Oscar (Misiones)

Ruiz, Yamila (Misiones)

Vancsik, Daniel (Misiones)

Independencia

Fernandez, Elia Marina (Tucumán)

Medina, Gladys (Tucumán)

MID – Movimiento de Integración y Desarrollo

Falcone, Eduardo (Buenos Aires)

Zago, Oscar (C.A.B.A.)

País Federal

Gonzalez, Gerardo Gustavo (Formosa)

Producción y Trabajo

Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (San Juan)

Picon Martinez, Nancy Viviana (San Juan)

Pro

Ardohain, Martin (La Pampa)

Bianchetti, Emmanuel (Misiones)

De Andreis, Fernando (C.A.B.A.)

De Sensi, Maria Florencia (Buenos Aires)

Fernandez Molero, Daiana (C.A.B.A.)

Finocchiaro, Alejandro (Buenos Aires)

Fregonese, Alicia (Entre Ríos)

Giampieri, Antonela (C.A.B.A.)

Gonzalez, Alvaro (C.A.B.A.)

Ritondo, Cristian A. (Buenos Aires)

Sanchez Wrba, Javier (Buenos Aires)

Yeza, Martin (Buenos Aires)

Provincias Unidas

Nuñez, Jose (Santa Fe)

Scaglia, Gisela (Santa Fe)

UCR – Unión Cívica Radical

Aguero, Guillermo Cesar (Chaco)

Cipolini, Gerardo (Chaco)

Gonzalez, Diogenes Ignacio (Corrientes)

Nieri, Lisandro (Mendoza)

Schneider, Dario (Entre Ríos)

Verasay, Pamela Fernanda (Mendoza)

Por Santa Cruz

Garrido, Jose Luis (Santa Cruz)

La Libertad Avanza

Ajmechet, Sabrina (C.A.B.A.)

Almena, Carlos Alberto (San Luis)

Almiron, Lisandro (Corrientes)

Andreussi, Barbara (Jujuy)

Ansaloni, Pablo (Buenos Aires)

Arabia, Damian (C.A.B.A.)

Avico, Belen (Córdoba)

Basualdo, Atilio (Formosa)

Becerra, Monica (San Luis)

Beneditt, Beltran (Entre Ríos)

Benegas Lynch, Bertie (Buenos Aires)

Bonacci, Rocio (Santa Fe)

Bongiovanni, Alejandro (Santa Fe)

Bornoroni, Gabriel (Córdoba)

Brizuela, Adrian (Catamarca)

Bruno, Eliana (Salta)

Campero, Mariano (Tucumán)

Carrancio, Alejandro (Buenos Aires)

Castelnuovo, Giselle (Buenos Aires)

Chiconi, Abel (San Juan)

Correa Llano, Facundo (Mendoza)

Diez, Romina (Santa Fe)

Emma, Nicolas (C.A.B.A.)

Fargosi, Alejandro (C.A.B.A.)

Ferreyra, Alida (C.A.B.A.)

Figliuolo, Sergio (Buenos Aires)

Flores, Maria Gabriela (Salta)

Frias, Maira (Chubut)

Gallardo, Maria Virginia (Corrientes)

Garcia, Alvaro (Buenos Aires)

Garcia, Carlos (Chaco)

Giudici, Silvana (C.A.B.A.)

Goitia, Rosario (Chaco)

Gonzales, Alfredo (Jujuy)

Gonzalez Estevarena, Maria Luisa (Buenos Aires)

Gruber, Maura (Misiones)

Guzman, Jairo (Santa Cruz)

Hartfield, Diego (Misiones)

Holzman, Patricia (C.A.B.A.)

Huesen, Gerardo (Tucumán)

Humenuk, Gladys (Buenos Aires)

Ibañez, Maria Cecilia (Córdoba)

Laumann, Andres Ariel (Entre Ríos)

Lemoine, Lilia (Buenos Aires)

Leone, Andres (C.A.B.A.)

Llano, Mercedes (Mendoza)

Lluch, Enrique (Córdoba)

Longo, Johanna Sabrina (Buenos Aires)

Macyszyn, Lorena (Buenos Aires)

Martinez, Alvaro (Mendoza)

Mayoraz, Nicolas (Santa Fe)

Metral Asensio, Julieta (Mendoza)

Molinuevo, Soledad (Tucumán)

Mondaca, Soledad (Neuquén)

Montenegro, Guillermo (Buenos Aires)

Montenegro, Juan Pablo (Santa Fe)

Morchio, Francisco (Entre Ríos)

Moreno Ovalle, Julio (Salta)

Muñoz, Gabriela Luciana (Neuquén)

Niveyro, Miriam (Buenos Aires)

Ojeda, Joaquin (Buenos Aires)

Pareja, Sebastian (Buenos Aires)

Patiño Brizuela, Marcos (Córdoba)

Pauli, Santiago (Tierra del Fuego)

Pellegrini, Agustin (Santa Fe)

Pelli, Federico Agustin (Tucumán)

Peluc, Jose (San Juan)

Petri, Luis (Mendoza)

Petrovich, Maria Lorena (Buenos Aires)

Picat, Luis Albino (Córdoba)

Ponce, Maria Celeste (Córdoba)

Quintar, Manuel (Jujuy)

Ravera, Valentina (Santa Fe)

Ravier, Adrian (La Pampa)

Razzini, Veronica (Santa Fe)

Reichardt, Karen (Buenos Aires)

Riesco, Gaston (Neuquén)

Roca, Gonzalo (Córdoba)

Rodriguez, Miguel (Tierra del Fuego)

Rodriguez Machado, Laura Elena (Córdoba)

Santillan Juarez Brahim, Juliana (Buenos Aires)

Santurio, Santiago (Buenos Aires)

Soldano, Laura (Córdoba)

Tomassoni, Yamile (Santa Fe)

Torres, Ruben Dario (Buenos Aires)

Tortoriello, Anibal (Rio Negro)

Tournier, Jose Federico (Corrientes)

Treffinger, Cesar (Chubut)

Urien, Hernan (Buenos Aires)

Vasquez, Patricia (Buenos Aires)

Vera, Andrea Fernanda (Buenos Aires)

Villaverde, Lorena (Rio Negro)

Visconti, Gino (La Rioja)

Zapata, Carlos Raul (Salta)

Votos negativos (119)

Adelante Buenos Aires

(sin votos negativos)

Coalición Cívica

Ferraro, Maximiliano (C.A.B.A.)

Frade, Monica (Buenos Aires)

Coherencia

Pagano, Marcela Marina (Buenos Aires)

Defendamos Córdoba

De La Sota, Natalia (Córdoba)

Elijo Catamarca

Avila, Fernanda (Catamarca)

Monguillot, Fernando (Catamarca)

Noblega, Sebastian (Catamarca)

Encuentro Federal

Massot, Nicolas (Buenos Aires)

Pichetto, Miguel Angel (Buenos Aires)

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

Bregman, Myriam (C.A.B.A.)

Del Caño, Nicolas (Buenos Aires)

Del Pla, Romina (Buenos Aires)

Pitrola, Nestor (Buenos Aires)

Innovación Federal

Biella, Bernardo (Salta)

Outes, Pablo (Salta)

La Neuquinidad

Maureira, Karina (Neuquén)

País Federal

Alvarez, Claudio (San Luis)

Primero San Luis

Fernandez, Jorge (San Luis)

Provincias Unidas

Avila, Jorge Antonio (Chubut)

Basualdo, Carolina (Córdoba)

Brugge, Juan Fernando (Córdoba)

Coletta, Mariela (C.A.B.A.)

Farias, Pablo (Santa Fe)

Gutierrez, Carlos (Córdoba)

Juliano, Pablo (Buenos Aires)

Lousteau, Martin (C.A.B.A.)

Paulon, Esteban (Santa Fe)

Rizzotti, Jorge (Jujuy)

Zigaran, Maria Ines (Jujuy)

Unión por la Patria

Aguirre, Hilda (La Rioja)

Ali, Ernesto “Pipi” (San Luis)

Andino, Cristian (San Juan)

Andrade, Javier (C.A.B.A.)

Araujo Hernandez, Jorge Neri (Tierra del Fuego)

Aveiro, Martin (Mendoza)

Barbur, Marcelo (Santiago del Estero)

Basterra, Luis Eugenio (Formosa)

Bordet, Gustavo (Entre Ríos)

Borgatta, Alejandrina (Santa Fe)

Cafiero, Santiago (Buenos Aires)

Campitelli, Celia (Santiago del Estero)

Campo, Julieta Marisol (Chaco)

Campora, Lucia (C.A.B.A.)

Carignano, Florencia (Santa Fe)

Castagneto, Carlos Daniel (Buenos Aires)

Chica, Jorge (San Juan)

Cisneros, Carlos (Tucumán)

Daives, Ricardo (Santiago del Estero)

De La Rosa, Maria Graciela (Formosa)

Diaz, Fernanda (Buenos Aires)

Dolce, Sergio (Chaco)

Estevez, Gabriela Beatriz (Córdoba)

Ferran, Abelardo (La Pampa)

Freites, Andrea (Tierra del Fuego)

Galmarini, Sebastian (Buenos Aires)

Garcia, Maria Teresa (Buenos Aires)

Giuliano, Diego A. (Santa Fe)

Glinski, Jose (Chubut)

Gomez, Jose (Santiago del Estero)

Grabois, Juan (Buenos Aires)

Gutierrez, Ramiro (Buenos Aires)

Hadad, Raul (Corrientes)

Hagman, Itai (C.A.B.A.)

Ianni, Ana Maria (Santa Cruz)

Kirchner, Maximo Carlos (Buenos Aires)

Lanesan Sancho, Moira (Santa Cruz)

Leiva, Aldo (Chaco)

Lopez, Jimena (Buenos Aires)

Lopez Pasquali, Cecilia (Santiago del Estero)

Luque, Juan Pablo (Chubut)

Mango, Marcelo (Rio Negro)

Manrique, Mario (Buenos Aires)

Marclay, Marianela (Entre Ríos)

Marin, Varinia Lis (La Pampa)

Marino, Juan (Buenos Aires)

Martinez, German Pedro (Santa Fe)

Michel, Guillermo (Entre Ríos)

Miño, Fernanda (Buenos Aires)

Molina, Juan Carlos (Santa Cruz)

Molle, Matias (Buenos Aires)

Monzon, Roxana (Buenos Aires)

Moreau, Cecilia (Buenos Aires)

Moyano, Hugo Antonio (Buenos Aires)

Mukdise, Jorge (Santiago del Estero)

Neder, Estela Mary (Santiago del Estero)

Olmos, Kelly (C.A.B.A.)

Osuna, Blanca Ines (Entre Ríos)

Palazzo, Sergio Omar (Buenos Aires)

Palladino, Claudia Maria (Catamarca)

Parola, Maria Graciela (Formosa)

Pedrali, Gabriela (La Rioja)

Penacca, Paula Andrea (C.A.B.A.)

Pietragalla Corti, Horacio (Buenos Aires)

Pokoik, Lorena (C.A.B.A.)

Potenza, Luciana (Buenos Aires)

Propato, Agustina Lucrecia (Buenos Aires)

Rauschenberger, Ariel (La Pampa)

Roberto, Santiago Luis (C.A.B.A.)

Rossi, Agustin Oscar (Santa Fe)

Salzmann, Marina Dorotea (Buenos Aires)

Sand, Nancy (Corrientes)

Selva, Sabrina (Buenos Aires)

Serquis, Adriana Cristina (Rio Negro)

Siley, Vanesa Raquel (Buenos Aires)

Snopek, Guillermo (Jujuy)

Strada, Julia (Buenos Aires)

Taiana, Jorge (Buenos Aires)

Tailhade, Rodolfo (Buenos Aires)

Tepp, Caren (Santa Fe)

Todero, Pablo (Neuquén)

Tolosa Paz, Victoria (Buenos Aires)

Trotta, Nicolas Alfredo (Buenos Aires)

Valdes, Eduardo Felix (C.A.B.A.)

Velazquez, M. Elena (Buenos Aires)

Volnovich, Luana (Buenos Aires)

Yasky, Hugo (Buenos Aires)

Yedlin, Pablo Raul (Tucumán)

Zaracho, Natalia (Buenos Aires)

Zulli, Christian Alejandro (Corrientes)

Abstenciones (4)

Innovación Federal

Vega, Yolanda (Salta)

Provincias Unidas

Arrieta, Lourdes Micaela (Mendoza)

Capozzi, Sergio Eduardo (Rio Negro)

Adelante Buenos Aires

Banfi, Karina (Buenos Aires)

