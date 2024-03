La Brigada XII monta una provocación

El accionar de la jefatura de la Brigada XII de Posadas en el día de hoy al borrar los pañuelos de las madres pintados a modo conmemorativo es una provocación a menos de 24 horas de una poderosa movilización de la población contra la tentativa del gobierno liberal de reinstaurar a las FFAA como herramienta de represión callejera contra los trabajadores.

El método nuevamente es la ejecución y desaparición física de los opositores – pintaron escarapelas sobre los pañuelos, borrándolos. Este método que inicio la dictadura de Lanusse, continuo la AAA de JDP y fue llevado al paroxismo por la dictadura del PRN.

La ofensiva del gobierno tiene como instrumento principal la provocación, cuestiona el número de detenidos desaparecidos y muestra un video cargado de falsedades, todo destinado a reivindicar el accionar de las FFAA desde 1975 a la fecha, el objetivo es hacer pasar la legalización de la ejecución sumaria, el gatillo fácil y la portación de cara y clase que pretenden los fascistas Bullrich, Petri y Milei.

Las entidades empresarias que apoyaron del Proceso de Reorganización Nacional en su guerra contra los trabajadores hoy impulsan y apoyan estas normas represivas, los mismos partidos que apoyaron a Videla hoy dejan pasar el DNU que elimina de cuajo la legislación laboral y los mismos sindicatos que colaboraron con Videla hoy no realizan una lucha contra el DNU y no declaran una huelga que termine con esta tentativa no solo de eliminar derechos de los trabajadores sino de eliminar la mas mínima de las protestas.

No hay que dejar pasar que quienes reinvindican al PRN en realidad reivindican su política de alineamiento y subordinación al FMI, a los EEUU y al Sionismo, reivindican el saqueo a los trabajadores a quienes se saqueó una suma del orden de los 30.000 millones de u$s, reinvindican la transferencia de la deuda privada al Estado algo que ya hizo Milei con los Bopreal, reivindican la mayor hiperinflación de la historia y un desastre económico sin precedentes en ese entonces.

Llamamos a las organizaciones de trabajadores, estudiantiles y partidos democráticos a repudiar y movilizar en contra el accionar del Ejército. A realizar Asambleas Autoconvocadas, Coordinar entre trabajadores para movilizar en contra del DNU, en contra de los cambios represivos e impulsar la Huelga General contra el gobierno hambreador hasta que caiga.



Por Mario Eduardo Coutouné -Política Obrera – Misiones