La bolufrase de Treffinger: “Sacamos al país del infierno, necesitamos el sacrificio y acompañamiento de la gente”

El diputado nacional por Chubut, César Treffinger, volvió a manifestar su respaldo al rumbo económico del gobierno nacional y defendió con énfasis la gestión del presidente Javier Milei, al sostener que los indicadores actuales reflejan una mejora sostenida tras años de crisis.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Treffinger planteó que “el esfuerzo, como bien se dijo en campaña, sería grande”, pero remarcó que los resultados comienzan a evidenciarse de manera concreta. En ese sentido, afirmó que “en poco más de dos años, sacamos al país del infierno producido en los últimos desastrosos 20 años”.

El legislador libertario hizo hincapié en lo que definió como la “contundencia de los datos actuales” y su evolución positiva, señalando que constituyen una prueba suficiente para sostener la confianza en el rumbo adoptado por el Gobierno nacional. Bajo esa lógica, insistió en que el proceso en marcha requiere continuidad y respaldo social.

En un tono marcadamente político, Treffinger también apuntó contra lo que denominó “la casta”, a la que responsabilizó por intentar “desmotivar” a la sociedad y generar retrocesos. “No permitamos que los mismos de siempre nos vuelvan a engañar y robarnos el futuro”, expresó.

Por último, el diputado consideró que el país atraviesa una etapa de transición en la que “falta la mejor parte del proceso”, aunque sostuvo que la Argentina “realmente se dirige hacia la prosperidad”. En ese marco, atribuyó los avances al “enorme esfuerzo y apoyo de todos los argentinos” que acompañaron el proyecto encabezado por Milei.

Dato mata relato✅️!!!

El esfuerzo, como bien se dijó en campaña seria grande, pero el progreso y la mejora ya iniciada, cada día se materializan más!

En poco más de 2 años, sacamos al país del infierno producido en los últimos desastrosos 20 años.

La contundencía de los… https://t.co/0gtkY4utdU — César Treffinger (@CesarTreffinger) April 9, 2026

Fuente: LVC