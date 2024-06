La bolufrase de Milei: “Luis Caputo es el mejor ministro de Economía”

El Presidente minimizó los posibles roces que causaría la llegada de Federico Sturzenegger al Gobierno. Destacó el trabajo de ambos, pero aclaró: “Acá hay un jefe y ese jefe soy yo”. Su gesto con Victoria Villarruel, el kirchnerismo “golpista”, el uso del Papa Francisco y los candidatos libertarios para 2025.

Javier Milei habló este martes sobre el inminente desembarco de Federico Sturzenegger en el gabinete y la posibilidad de que su llegada genere roces -como sucedió cuando integraban el gobierno de Cambiemos- con el actual ministro de Economía. “Nadie le va a tocar el culo a Caputo acá”, afirmó el Presidente, para minimizar intrigas.

Para Javier Milei, Luis Caputo es “el mejor ministro de Economía de la historia argentina”, según sostuvo en una entrevista por TN.

Por otra parte, dijo que podrán convivir Caputo y Sturzenegger cuando este último asuma un cargo en el Gobierno, que ya confirmó que será un ministerio. Aunque aclaró: “Que digan lo que quieran. Acá hay un jefe y ese jefe soy yo“.

“Además soy economista”, añadió al tiempo que afirmó que “nadie va a violentar los logros de Toto”. “O sea, nadie. Usaría un término más vulgar y grosero: Nadie le va a tocar el culo a Caputo acá“, sentenció de forma enfática.

Ratificó que Sturzenegger estará a cargo de “todo lo que tiene que ver con la desregulación y la liberalización de la economía” y volvió a calificarlo como “uno de los economistas más brillantes”.

Sobre este tema, insistió con despejar los rumores de renuncias dentro del Gobierno. “Cuando vos miras el gabinete, las reuniones, es un bloque sólido. El compromiso es de todos. No me van a tocar a ningún ministro”, afirmó.

Javier Milei y el uso del Papa: “Hay partes de la Iglesia que juegan políticamente”

Por otra parte, el Presidente fue consultado sobre las “misas militantes”, episodios que se registraron en las últimas semanas dentro de iglesias cuando los asistentes irrumpen con cánticos en contra del Gobierno.Tras haberse reunido más de una hora con Axel Kicillof, el Papa tuvo un cruce seco y apurado con Javier Milei en el G7.

“No creo que toda la Iglesia sea lo mismo. Hay partes que sí juegan activamente, hay partes que no”, respondió Milei ante la pregunta acerca de si la jerarquía eclesiástica estaba implicándose de manera política en el debate social.

Sobre las denominadas “misas militantes”, dijo: “Me parece que no es el ámbito, pero es una opinión mía. No creo que un ámbito espiritual sea un ámbito para la política, pero tiene que ver con mi forma de vivir la espiritualidad”.

De forma más específica, el periodista Jonatan Viale lo consultó sobre el rol del papa Francisco. “Te diría que hay gente que se arroga la representación del Papa y no la tiene”, sugirió Milei y aclaró que sus dichos no le caben solo al dirigente social Juan Grabois.

“Yo creo que no solo Grabois. Me parece que no le debe resultar nada simpático al papa Francisco que aquellos que dicen defender a los pobres roben usando a los pobres de escudo“, afirmó y calificó esa actitud de “perversión muy propia de la política” que, sostuvo, “no es monopolio del peronismo“.

No obstante, Milei aclaró que el Pontífice “puede tener una opinión distinta” y que eso “también es válido”. “Yo no comparto muchas cosas, pero entiendo que pueda pensar distinto“, añadió sobre Francisco.

Javier Milei reiteró que el kirchnerismo intenta “desestabilizar” al Gobierno

A su vez, Milei culpó al kirchnerismo y sus intentos por “desestabilizar” con el salto que registró el riesgo país en las últimas semanas en el marco del debate del proyecto de Ley Bases en el Senado.

“Lo que hizo la política no es gratis. Estábamos camino a romper los 1000 puntos básicos de riesgo país y la política se metió en el medio e hizo saltar el riesgo país hasta 1600“, indicó.

En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo que “hay en la política todavía un intento de desestabilización por parte de actores políticos, por romper el equilibrio fiscal“.

Argumentó que existen “personas con intenciones políticas y abstinencia del poder” y dijo que se refería al “al peronismo en general y a la parte no racional” de Unión por la Patria.

“A (Mauricio) Macri también le tiraron 14 toneladas de piedras”, recordó sobre los incidentes en las inmediaciones del Congreso en diciembre de 2017, mientras se debatía el cambio en la fórmula de las jubilaciones. “Ellos intentaron hacer lo mismo. Ellos están intentando hacer un golpe desde el primer momento, el kirchnerismo”, subrayó.

Javier Milei respaldó las detenciones en las inmediaciones del Congreso: “Todos encerrados por haber cometido delitos”

El Presidente habló también sobre las detenciones llevadas a cabo la semana pasada en el marco de los incidentes registrados frente al Congreso mientras el Senado debatía el proyecto de Ley Bases. Este martes se conoció que se liberó otra tanda de detenidos y solo quedan cinco personas privadas de libertad.

“Estamos a favor de que la gente se manifieste, pero eso no quiere decir que tengan que estar rompiendo la Ciudad, rompiendo la Plaza (de los dos Congresos), vandalizando negocios. La violencia, no; dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada”, remarcó Milei.

El jefe de Estado dijo que no se trata de “presos políticos” sino “delincuentes que estaban cometiendo delitos y como consecuencia de ello, el que las hace, las paga”.

“Tienen que estar todos encerrados por haber cometido delitos. Romper la Ciudad no puede ser gratis, cometer delitos no puede ser gratis. Ahora se terminó con la doctrina (de Raúl) Zaffaroni. El que las hace, las paga”, reiteró.

“No avalo los aumentos en Diputados”: Javier Milei y los sueldos en el Congreso

El Presidente fue consultado también sobre la resolución que se conoció este martes por la cual se otorgó a los diputados un aumento de $ 750.000. “Yo no avalo ese aumento”, dijo Milei.

“Yo puedo hablar por mis actos. El Poder Ejecutivo tiene freezados los sueldos. Un senador está ganando más del doble que lo que gano yo“, sostuvo y agregó que es “un momento difícil para Argentina y hay que acompañar el esfuerzo que están haciendo los argentinos de bien”.

“Yo no avalo ese aumento, pero son otros poderes, y hay división de poderes”, insistió sobre la medida que tiene el aval del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Javier Milei despejó rumores de pelea con Villarruel

A su vez, el Presidente se refirió al rol de Victoria Villarruel, quien debió desempatar cuando la votación por el proyecto de Ley Bases arrojó 36 votos a favor y 36 en contra. Dijo que buscó que fuese ella quien asuma ese rol porque “es un momento tan importante para la historia argentina”.El presidente Javier Milei y un gesto con la vice Victoria Villarruel. Foto Luis Robayo / AFP

En ese sentido, Milei contó que retrasó la partida de su viaje a Italia para que fuese Villarruel quien desempatara. De haber volado antes, la vicepresidenta debía asumir el rol de jefa de Estado y su lugar en el Senado, el puntano Bartolomé Abdala. “Me parecía que era lindo que Victoria estuviera ella en un momento tan importante de la historia argentina”, confesó el Presidente, al margen que si hubiera tenido que romper el empata Abdala, tal vez la discusión era otra en el Senado.

Como fuere, Milei buscó despejar los rumores sobre una supuesta tensa relación entre ellos que se habría iniciado apenas la fórmula ganó el balotaje de noviembre. “Votó como tenía que votar, cuando hubo que bancar la parada bancó“, le otorgó a Villarruel.

“Se la pasan creando fantasmas, creo que lo hacen como parte de desestabilizar el gobierno, es parte de la runfla golpista”, aclaró el mandatario.

Javier Milei y sus candidatos para 2025

A menos de un año de que comience la campaña electoral por los comicios legislativos de 2025, el Presidente ya sugiere quiénes podrían encabezar las listas de La Libertad Avanza. En ese sentido, puso sobre la mesa los nombres de José Luis Espert y Manuel Adorni.

“Me parece que José Luis es alguien que tiene muchísimo para dar. Fue el que inicio desde lo político el reinicio de las ideas liberales”, dijo sobre el hoy diputado que podría renovar su banca pero ya con el sello libertario para la Provincia de Buenos Aires. “Pienso que es un candidatazo”, se sinceró luego.

En tanto, consultado sobre el posible salto de Manuel Adorni de la vocería presidencial al Congreso, dijo que dependerá de él.

“Eso depende de Manuel. Manuel es un tipo maravilloso. Pasa que también es un gran vocero”, aclaró. Así Milei marcó su idea para competir en tierras de Axel Kicillof.