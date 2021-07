La ausencia de políticas educativas, es política

Todo es político. ¿Cómo se define una política educativa? ¿Cuál es el nivel de compromiso político que han de tener los candidatos a cargo es lectivos en las próximas elecciones?

El diálogo entre las campañas políticas y políticas educativas siempre es una tarea difícil, por lo visto es una tarea inconclusa porque no hemos resuelto si aspiráramos como país a una política educativa. En su sentido más clásico, el concepto de política deriva del adjetivo politikos, que se refiere a todo lo relacionado con ciudad, urbano, civil, público, social. Y en tiempos modernos, el término apunta, fundamentalmente, a la actividad o conjunto de actividades que de una u otra forma, se impulsan desde el Estado o emanan de él.

Las leyes educativas son políticas, las diseñan los políticos en el Congreso. Los recortes son política porque se habla de gasto educativo. La falta de recursos y gestión es política. Todo lo que afecta a la calidad educativa es político. Debemos concentrar esfuerzos en generar políticas públicas que otorguen derechos y oportunidades reales no solo nombrarlas en cada campaña política.

Las campañas políticas se van a hacer y decidir en las redes sociales y es la era de las redes si no tenes una fuiste parece; y… son los tiempos que corren, por lo tanto el que no tenga una, el que no conozca los mecanismos se va a sentir disminuido democráticamente.

Los proyectos educativos que nacen desde arriba y desde los slogans políticos, sin contar con la voluntad de que se sigan en el tiempo tienen como única función servir de campaña publicitaria de los candidatos de turno y dificultan la calidad educativa real.

Las campañas en las redes van a estar viciadas de contenido o directamente no van a tener, ahí se escribe muy poco, todo pasa por la imagen porque queremos todo ya y que vean todo, y si no se ve bien lo editamos y lo sacamos lindo, todo es fotos y muy cuidadas, sumado como contra que se hacen ataques de todo y a otra cosa mariposa porque no se van a mostrar proyectos, políticas educativas, de salud, seguridad, ect de contenidos nada, va a “ganar” el que tenga una propaganda mejor, con lindas fotos, el que más daño haga al otro, el que denuncie más pero de proyectos, de soluciones reales ni ahí. Pero nosotros también tenemos la culpa, si llegamos a esto es porque no hacemos una autocrítica siempre votamos en contra de…

Me pregunto: ¿los señores legisladores no aprendieron que, para ser un país pleno, la fórmula del éxito es como vemos y tratamos los temas educación, las horas que les dedicamos a ella?

El gasto público destinado a educación en los países en desarrollo, la inversión en alfabetización y educación primaria y secundaria ofrecerá mejores dividendos que inversión en la educación secundaria y la universitaria. ¿Por qué nuestro país siempre anda a los tumbos?

El acceso a la función pública como es la ser político debe regirse por los criterios de igualdad, mérito y capacidad para el trabajo, la política es vocación de servicio y es un trabajo profesional es hora de que vocación y profesión se lleven de la mano, pero…

Las propuestas electorales sobre educación hasta octubre deberían servir para discutir sobre lo deseable y deseado en educación sus contenidos y sus dificultades, pero… La educación es siempre opinable, pero cuesta encontrar propuestas de los futuros candidatos.

Les recomiendo el libro Giovanni Sartori: ” Homo videns”

Por Daniela Leiva Seisdedos-Ganadora de Seis premios UBA. Manuales de CDC Tinta Fresca-Alfaomega. Personalidad destacada de la Educación del HCD La Plata. Articulista en varios períodicos.