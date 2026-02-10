La Asociación Austral de Anestesia donó un DEA al Municipio de Trelew y acompaña mejoras en el Centro Cultural

El intendente Gerardo Merino recorrió además el Centro de Simulación, el primero en su tipo en la provincia del Chubut.

La Municipalidad de Trelew recibió un Desfibrilador Externo Automático (DEA) donado por la Asociación Austral de Anestesia, Analgesia y Reanimación, en el marco de las acciones que el Estado local impulsa dentro del programa Ciudad Cardioprotegida. El equipo fue recibido por el intendente Gerardo Merino y estará ubicado en el Centro Cultural Municipal, y a disposición de distintas actividades y eventos que requieran cobertura preventiva ante emergencias cardíacas, con carácter itinerante.

Trelew ya cuenta con DEA distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, debidamente señalizados para su rápida identificación, y continúa avanzando en capacitaciones de primeros auxilios y atención de emergencias cardíacas destinadas a personal municipal y a la comunidad.

Durante la visita, Merino agradeció el aporte de la entidad y destacó el trabajo sostenido que realizan los profesionales de la salud en la mejora de la seguridad y la calidad de atención, subrayando que este tipo de acciones eleva la calidad del trabajo sanitario y fortalece la respuesta ante situaciones críticas.

El intendente estuvo acompañado por la secretaria de Bienestar Integral, Mariana Medina, y el coordinador de Salud, Sergio Bartels, con quienes recorrió el Centro de Simulación que la institución posee en su sede del pasaje Santa Cruz, el primero en su tipo en la provincia y en funcionamiento desde hace tres años.

En este espacio, profesionales de la salud se entrenan en situaciones complejas y poco habituales mediante simulación de alta fidelidad sobre maniquíes controlados de manera remota desde una sala separada por una ventana tipo cámara Gesell. Este sistema permite practicar en entornos seguros, fortalecer la comunicación entre equipos y mejorar las relaciones interpersonales en ámbitos críticos de atención.

Además, desde el Municipio agradecieron especialmente el acompañamiento permanente de la Asociación Austral de Anestesia, Analgesia y Reanimación, no solo por la donación del Desfibrilador Externo Automático, sino también por los aportes realizados para la mejora de espacios.

En particular, se valoró la colaboración brindada mediante la provisión de pintura y mano de obra para el acondicionamiento del Centro Cultural Municipal, una acción que contribuye a fortalecer la infraestructura pública destinada a actividades culturales, educativas y sociales para toda la comunidad.

Centro de Simulación

El director del Centro de Simulación SIMAU, Félix Alejandro Murga, médico y profesor universitario, explicó que la recorrida incluyó la presentación de las instalaciones y del sistema de entrenamiento interdisciplinario destinado principalmente a anestesiólogos y personal de quirófano de Trelew y de toda la provincia. Asimismo, remarcó que el centro local fue el primero en Chubut (se habilitó hace 3 años) y que recientemente se inauguró otro espacio similar en Comodoro Rivadavia.

Murga detalló además que la asociación viene realizando donaciones de instrumental, carros de paro y recursos para hospitales y sanatorios públicos de la provincia, con el objetivo de mejorar la seguridad operacional en los entornos de atención sanitaria.

En esa línea, indicó que la entrega del DEA al Municipio surgió tras una jornada abierta de reanimación cardiopulmonar realizada en diciembre del año pasado, que contó con la participación de más de cien personas.

Trabajo conjunto

Finalmente, el profesional subrayó la importancia del trabajo articulado entre el sistema de salud y el liderazgo político para fortalecer la seguridad de la población, señalando que la mejora de la atención sanitaria requiere del compromiso conjunto de instituciones, equipos de trabajo y autoridades.

La Asociación Austral de Anestesia, Analgesia y Reanimación cuenta con alrededor de 70 asociados en Chubut y filiales en Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia, con sede central en Trelew, desde donde impulsa acciones de capacitación, simulación clínica y aporte de recursos a la comunidad sanitaria de toda la provincia

Presencias

Por parte de la entidad, estuvieron presentes el Dr. Murga Alejandro, director de SIMAU (Simulación Austral)-Asociado de la Asociación Austral de Anestesia Analgesia y Reanimación; el Dr. Soli Pedro, Asociado AAAAyR, Instructor de SIMAU y miembro de Comisión Directiva; la Dra. Álvarez Adela, Asociada AAAAyR e Instructora de SIMAU; y Plaza Alejandra, Gerente AAAAyR.

El presidente de AAAAyR es el Dr. Gustavo Purtscher, quien reside en Comodoro Rivadavia y si bien no pudo asistir, hizo efectiva -junto a SIMAU y Comisión Directiva-, la donación realizada.