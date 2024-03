La ascendieron después de ser mamá y ahora trabaja para que los hombres se hagan cargo de las tareas del hogar

Mariana Lope es CEO en un sector dominado por hombres: la banca y el retail. “Si nos olvidamos que los hombres también tienen responsabilidades, no vamos a lograr nunca la igualdad”, planteó.

Mariana Lope es la presidenta del Banco de Servicios Financieros de una importante cadena de supermercados, puesto desde el que se hizo fuerte en dos sectores altamente masculinizados: el bancario y el del retail. Desde su lugar de liderazgo trabaja sobre iniciativas que fomentan la perspectiva de género y la corresponsabilidad en el hogar, que -a través de su participación en la Mesa del Retail- podrían expandirse a otras empresas.

“Si solamente diseñamos medidas tendientes a que la mujer tenga algún tipo de flexibilidad en el trabajo y nos olvidemos de que el hombre también tiene responsabilidades, no vamos a lograr nunca la igualdad”, planteó, en diálogo con TN.

Lope llegó a Carrefour hace 12 años, cuando buscaba un trabajo cerca de su casa, para poder combinar sus responsabilidades como mamá con su desarrollo profesional. Primero fue gerenta de Impuestos y, para su sorpresa, fue promovida a directora de la Argentina durante la licencia por maternidad de su segunda hija. Desde ese momento, “todo fue crecimiento”, asegura.

Su designación como directora Financiera del Banco de Servicios Financieros llegó dos años después y, cuando se retiró el presidente y tras varias evaluaciones tanto en el país como de Francia, ocupó el máximo cargo de la compañía.

El camino no fue fácil, debió dejar de lado miedos propios y algunos muy comunes en la sociedad, como cuestionarse si estaba preparada para ocupar el más alto rango en una empresa multinacional. “El miedo era un tema personal. Lo tenemos todas, de pensar si estamos capacitadas; si vamos a poder cumplir con los desafíos; si vamos a poder balancear la vida personal con el trabajo, y eso lo fuimos deconstruyendo también en la compañía”, aseguró.

La responsabilidad de implementar iniciativas con perspectiva de género

La inquietud de Lope por la búsqueda de la equidad de género no comenzó con su llegada a la presidencia, desde los distintos puestos que ocupó fue trabajando en el diseño de iniciativas que la promuevan.

En esa búsqueda, una de las medidas que considera fundamentales es la de fomentar la corresponsabilidad en el hogar “si no es imposible que una mujer pueda tener algún tipo de igualdad, sin importar en qué puesto se esté desarrollando”. “Eso es un poco cultural, pero también es de las compañías, porque el hombre también tiene que ir a atender a sus padres, a sus hijos, al primer día del colegio. No es solo una flexibilidad para que las mujeres se puedan desarrollar, sino también para que los hombres faciliten ese equilibrio”, planteó.

Por eso, el banco implementó la posibilidad de ir al primer día de escuela de los chicos tanto para papás como para mamás; la licencia extendida de paternidad y, en el caso de maternidad, la reincorporación paulatina luego de la licencia. “Hay muchas herramientas para que esa corresponsabilidad se pueda dar a nivel de cada uno de los hogares, y no hablamos solo de hijos, sino también de padres, madres, de la atención del hogar, de todo lo que se recarga naturalmente en la mujer”, dijo.

Más del 70% de la nómina está integrada por mujeres y el 60% de sus directores (Foto: Gentileza Mariana Lope).

“Poner atención sobre la corresponsabilidad está cambiando en las nuevas generaciones. Muchos varones que trabajan conmigo me dicen ‘mañana tengo que quedarme porque mi hijo está enfermo’, por ejemplo, pero todavía, para cierto tipo de niveles o de degeneración, eso no está permitido. Por eso, le digo a los hombres que se lo permitan, porque es muy lindo y además nos sacan una mochila y una carga bastante pesada, para que las mujeres podamos, desde una sanidad mental, llevar a cabo nuestra carrera y nuestra misión. Pero además les digo que no se pierden de acompañar a los chicos en su primer día de clases, por ejemplo, porque se pierden un montón de cosas maravillosas, que muchos han descubierto en la pandemia”, planteó.

Tejer redes de contención

Lope es la primera mujer de su familia en un puesto de liderazgo en una compañía multinacional, pero el camino se lo trazó su mamá, que trabajó toda su vida al frente del hogar, desde donde le inculcó la independencia. “Mi mamá es un ejemplo de mucha independencia, de mucha libertad, más allá de no haber estudiado una carrera universitaria”, remarcó.

Ese aprendizaje lo llevó al Banco de Carrefour y a su vida. “Tengo dos hijas mujeres y el legado que les quiero dejar es esa sociedad con la que se van a encontrar. Si bien creo que está cambiando mucho, es lento, por eso, las mujeres que tenemos posiciones como la mía tenemos la doble responsabilidad de hacer el aporte, porque mis hijas no van a ver la paridad si nosotros no hacemos acciones para que eso suceda. Hay que trabajar desde adentro para poder hacer que cambie hacia afuera”, afirmó.

Justamente, en ese afuera, el planteo es el mismo: “Tejer redes adentro de las compañías y afuera de las compañías como base fundamental. Saber que solas no podemos hacer todo y que tenemos que pedir ayuda; saber también que somos muy capaces y que podemos hacer muchas cosas; que no tenemos que exigirnos tanta perfección que atenta contra nosotras; ser más solidarias entre todas y ayudarnos más, porque eso los hombres lo hacen bastante bien”.

Una mesa de mujeres para trazar un cuadro de situación del retail

Como parte de su función al frente del banco, Lope forma parte de la Mesa de Mujeres del retail, un espacio de convocatoria en el que comparten mejores prácticas de las compañías y que impulsó Carrefour junto a la Universidad de San Martín.

En el marco de este 8M, realizaron una encuesta para recabar información entre competidores, proveedores y clientes. Buscan que los datos permitan “generar un espacio de reflexión para hacer un diagnóstico y saber cómo están trabajando las empresas las cuestiones de género”, y “para trabajar sobre las mejores prácticas de medidas sobre diversidad de género y equidad”, explicó.

“A medida que se crece en la carrera, te vas encontrando con menos mujeres en los mandos medios y superiores y es una responsabilidad adicional que tenemos nosotras al liderar una compañía y eso es por lo que yo trabajo. Quiero que sea mi legado a las mujeres que vengan, que facilite el camino a las minorías que vengan y también de cara a la sociedad”, finalizó, como otro desafío a futuro.



Por Mariana Prado-TN