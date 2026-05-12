La Anónima prepara el desembarco en los hiper Libertad, que se despiden con liquidaciones inéditas

La cadena patagónica avanza con cambios en las 12 sucursales de Libertad que adquirió en marzo. Descuentos en locales que serán reformados

La toma de control por parte de la patagónica La Anónima de gran parte de la estructura comercial de Grupo Libertad ya empezó a generar cambios contundentes en el interior de la Argentina. En marzo de este año, la firma que controla la familia Braun se quedó con 12 de los 14 hipermercados de la compañía dominada por el grupo salvadoreño Calleja. El proceso de traspaso de activos y personal demandará una transición que se extenderá hasta el último día de mayo de este año. Mientras tanto, y con vistas a los cambios que se vienen, los puntos de ventas de Grupo Libertad en sitios como Posadas, en la provincia de Misiones, y San Juan, activaron una agresiva liquidación de stock que incluye descuentos de entre el 30 y el 70% en una amplia variedad de artículos seleccionados.

La operación entre Grupo Libertad y La Anónima fue anunciada a mediados de marzo. El movimiento de la cadena de los Braun sorprendió porque ocurre en un contexto de cautela en el nicho de los supermercados.

La Anónima toma el control de los hipermercados Libertad

Al margen de reconocer que atraviesa dificultades con la rentabilidad, la cadena sumó un centro de distribución y sucursales en Córdoba, Tucumán, Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero, a partir de esta operación con Libertad.

La fecha de cierre definitivo de la marca Libertad en la capital misionera está prevista para el próximo 28 de mayo, por lo que el 27 será la última jornada de atención al público bajo el mando del Grupo Calleja.

La urgencia por reducir al máximo la mercadería disponible antes del traspaso formal de las instalaciones ha generado un aluvión de clientes interesados en las rebajas, que se aplican principalmente en los rubros de bazar, hogar, limpieza, textiles y alimentos seleccionados, incluyendo promociones de “2×1” en productos puntuales.

En San Juan, en tanto, desde la representación local del Sindicato Empleados de Comercio se indicó que entre el cierre de mayo y el inicio de junio, el hipermercado Libertad en esa ciudad “cambiará su estética de marca para reemplazarla por el diseño de la reconocida cadena de hipermercados patagónica. Todavía están liquidando la mercadería con jugosos descuentos”.

“Cada supermercado tiene sus formatos y sus cajas; todos son diferentes. Por ese motivo, Libertad estará cerrado algunos días, pero será de forma transitoria hasta que La Anónima comience a funcionar”, declaró al respecto Mirna Moral, secretaria general del gremio.

“Actualmente, hay sectores del hiper que se encuentran vacíos, sin góndolas ni productos. Así, ya está todo preparado para empezar a colocar los elementos de marca y mercadería de La Anónima. En ese sentido, la transición no solo implica un cambio de nombre en las marquesinas, sino una reestructuración profunda de la oferta comercial”, indicaron fuentes locales.

Preocupación por los empleos

Al momento de anunciar la operación, se indicó que los más de 1.600 empleados ligados a esas sucursales mantendrían sus puestos de trabajo y que el proceso de traspaso demandará una transición que se extenderá hasta el último día de mayo de este año.

A la par de esto, en Córdoba, donde Grupo Libertad concentra la mayoría de sus operaciones, se anticipa que habrá despidos en la estructura administrativa de los locales que pasarán a operar para La Anónima. Los recortes de personal podrían alcanzar los 100 empleos.

“Nosotros no seremos transferidos como quienes trabajan en los híper. Ya se nos anunció que quedaremos desvinculados”, declararon portavoces de los empleados, citados por La Voz.

En concreto, se señala que los recortes de personal comprenderán a quienes se ocupan del vínculo con proveedores y realizan tareas contables y de manejo del personal.

“En total, serían unos 80 los trabajadores desvinculados, con posibilidad de llegar hasta 100. Aunque comentarios extraoficiales señalaron que el número preciso quedará determinado a lo largo de la transición de tres meses (hasta el 31 de mayo) que se dieron Libertad y La Anónima para completar el pase de timón de los híper”, indicó el matutino mencionado.

Se indicó, también, que Grupo Libertad ya habría empezado a notificar a los cesanteados y, en ese proceso, también les anticipó que cumplirá con el preaviso y el pago de las indemnizaciones que establece la normativa laboral. Las razones en torno a estos recortes están en que La Anónima ya posee una estructura administrativa con capacidad para atender las nuevas sucursales.

En paralelo, se conoció que la venta de hipermercados no implica en absoluto la salida de Calleja de la Argentina. Muy por el contrario, el grupo salvadoreño apunta a consolidar su negocio inmobiliario en el interior del país.

Por Patricio Eleisegui – IP