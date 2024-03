La amenaza de Caputo: “Vamos a mantener el rumbo económico por más que la gente no acompañe”

Ante empresarios, el ministro de Economía afirmó que el objetivo central es reducir la inflación y levantar el cepo. “La baja de impuestos podría ocurrir el año que viene”, señaló.

El ministro Luis Caputo habló este jueves ante los empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) y aseguró que el Gobierno no cambiará el rumbo económico. Se refirió a los cuestionamientos sobre la gobernabilidad y sentenció: “Si la política no nos acompaña, vamos a seguir con el mismo rumbo y eso no va a cambiar”.

En la misma línea, sostuvo que el Presidente tiene dos puntos más de popularidad que cuando asumió. “Hoy, si hubiera una elección, ganaría cómodamente”, dijo. Y agregó: “La gente es hoy la nueva gobernabilidad. La gente votó un cambio y va a apoyar ese cambio y lo está haciendo. Esa es otra cosa que perturba a la oposición: no pueden creer que en medio de un ajuste la sociedad apoya cada vez más e, incluso, los mercados desestiman cada vez más el concepto viejo de gobernabilidad”.

“Los mercados están entendiendo también este mensaje que yo quiero pasarles: no nos vamos a desviar del camino. No es que no entendemos el juego de la política, es que no lo queremos jugar, muchachos. Ese es el juego que nos llevó hasta acá”, afirmó Caputo.

Para el funcionario, lo “ideal sería el camino que estamos siguiendo, acompañados por la política” porque eso generaría cambios más rápidos. “Ahora, si la política no acompañara, nuestra reacción no va a ser buscar gobernabilidad desviándonos del camino, de manera de aumentar el gasto y volver a tener que financiarlo con deuda y emisión. Si la política no nos acompaña, vamos a seguir con el mismo rumbo y eso no va a cambiar. Y eso los tiene que dejar tranquilos a ustedes, porque si nosotros no cambiamos el rumbo, un poco más tarde o más rápido, las cosas van a salir”, advirtió.

El titular del Palacio de Hacienda resaltó la estabilidad cambiaria y la suba de bonos y acciones, así como la resolución del problema de la deuda comercial. “Nosotros no nos vamos a desviar de este curso. La estabilidad vino para quedarse. Este es un punto clave porque hay muchos que se quedan especulando o esperando cuándo vendrá el cimbronazo. No debería pasar, muchachos, porque hemos hecho un trabajo que lleva a lo que está pasando”, afirmó.

Al respecto, el funcionario subrayó la acumulación de reservas y la reducción de la cantidad de pesos en la economía. “En poco tiempo van a empezar a escasear los pesos y eso ya está pasando”, sostuvo Caputo. Y remarcó que se trata de un escenario que “se estudió, se buscó y está saliendo según lo planeado”.

La palabra de Luis Caputo sobre la baja de impuestos

“Nuestra visión de gobierno es que primero pensamos en estabilizar. Eso es bajar la inflación, recomponer el balance del Banco Central, salir del cepo e iniciar un camino de crecimiento. Para eso es fundamental la desregulación porque queremos un crecimiento sostenido para lo que tenemos que sacarles el pie del sector público de la cabeza a ustedes. Eso va a garantizar que el crecimiento sea sostenido”, señaló Caputo.

“Eso se va a traducir en mayor empleo, mejores salarios, crecimiento económico que se traduce en superávit fiscal. Logrado el superávit fiscal, viene la baja de impuestos. No estamos tan lejos de eso, no es que va a pasar en cuatro años. Eso bien podría estar pasando el año que viene”, anticipó.

“Todos queremos bajar impuestos. Para hacerlo, el país tiene que crecer. Argentina no puede arrancar bajando impuestos porque si arrancamos bajando impuestos tenemos déficit y lo tenemos que financiar y entramos en la misma bola de siempre. Este trabajo es realmente de todos. De lo único que pueden estar seguros es que desde este lado vamos a cumplir, que no es poco, porque nunca pasó. Entonces, sean optimistas, lárguense porque si ustedes se largan todo sale mucho más rápido”, convocó Caputo.