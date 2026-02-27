La Agencia de Recaudación del Chubut presentó su Plan Estratégico 2026-2029 ante trabajadores del organismo

Se avanza de esta manera con la modernización tributaria a través de cuatro pilares estratégicos: gestión de riesgos, simplificación de trámites, modernización operativa y actualización tecnológica.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH) Pablo Asnaghi y el sub director Ejecutivo del organismo Guillermo Williams presentaron este viernes el Plan Estratégico 2026-2029, en un acto realizado en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Rawson.

El plan es el resultado de un proceso de análisis y planificación estratégica que contempla el contexto actual de la provincia y los desafíos del entorno para optimizar la política tributaria regional.

Cuatro ejes estructurales

El documento define cuatro pilares estratégicos: gestión de riesgos, simplificación de trámites, modernización operativa y actualización tecnológica. A través de estos lineamientos, la ARECH apunta a consolidar un modelo de administración inteligente orientado a mejorar la atención de los 145.000 contribuyentes que integran el universo administrado por el organismo, y donde anualmente se resuelven más de 52.000 trámites en línea y se atienden alrededor de 15.000 consultas técnicas y operativas.

En ese marco, Asnaghi subrayó la necesidad de reforzar el compromiso con la innovación digital para reducir la burocracia que impliquen cargas para el contribuyente y mejorar la experiencia e interacción de los servicios prestados que se implementan actualmente y los que se están desarrollando en el marco de los trámites más realizados.

Esta planificación busca consolidar a la Agencia Tributaria como una administración que brinda servicios más simples, seguros y accesibles de cara al contribuyente, así como, ser referente de eficiencia institucional en la captación de recursos públicos provinciales destinados al funcionamiento de áreas esenciales del Estado.