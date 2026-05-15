La advertencia del presidente de River en la previa del partido ante Rosario Central: “Somos 15 millones de personas mirando con la guardia alta”

Stéfano Di Carlo lanzó un mensaje contundente en la previa de la semifinal del Torneo Apertura que se disputará este sábado desde las 19.30 en el Monumental

La semifinal del Torneo Apertura que protagonizarán River Plate y Rosario Central este sábado en el Estadio Monumental tendrá un condimento extra por la reciente controversia arbitral que envolvió al Canalla en su triunfo contra Racing en los cuartos de final.

En este marco, el presidente del Millonario Stéfano Di Carlo salió a hablar sobre el cruce contra los rosarinos y se apalancó en la frase que hizo famosa Marcelo Gallardo durante su primera gestión en el club: guardia alta.

“Hay que estar como estamos: con la guardia alta. Hay que estar atentos. Esto, para ser honestos, es un bloque. Todos nosotros, toda la familia de River somos un bloque, y más en momentos decisivos. Siempre ha sido así. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas que River tiene. Acá va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta. 85 mil en la cancha con la guardia alta. Y 15 millones en toda la Argentina que te miran todos los días lo que pasa con mucha atención. Esperemos que salga todo bien porque va a ser lo mejor para todos”, advirtió en una entrevista con el programa Y ya lo ve que se emite por el canal de streaming Love/ST.

Di Carlo puso el foco en la llave que comenzará a las 19.30 de este sábado y definirá al primer finalista del Apertura. Tras la última polémica arbitral en el Superclásico y la controversia reciente de Central contra Racing, la máxima autoridad del club de Núñez utilizó el espacio mediático para proponer un lema fuerte y exponiendo entre líneas la preocupación por la justicia deportiva.

“Acá las cosas se hablan, se habla todo, se habla para adentro y después el fútbol son momentos. Cada uno entiende el momento. Toda la gente del fútbol, que somos parte entendemos los momentos y hay muchas cosas que son tácitas también. Lo importante es que estamos muy atentos mirando y que somos 15 millones de personas todos los días mirando con la guardia alta”, reiteró. El término de la “guardia alta”, justamente, también lo había utilizado Rodolfo D’Onofrio en las últimas horas luego del triunfo del Canalla. “Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!“, escribió en redes el ex mandatario.

No hay que perder de vista que lo sucedido en el duelo de Central abrió un amplio debate, principalmente por las duras declaraciones del presidente de Racing, Diego Milito, luego del juego: “Hoy nos sentimos una vez más robados, porque creo que todos lo vieron”. Esto derivó en otra fuerte respuesta de Ángel Di María: “De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada”.

💣🔥 “Hay que estar atentos y con la guardia alta”



El presidente de River, Stefano Di Carlo, habló en la previa al choque contra Rosario Central pic.twitter.com/kSryR97Gco — PaseClave (@paseclave__) May 15, 2026

OTRAS FRASES DE STÉFANO DI CARLO

• Su relación con el Chacho Coudet: “Eso es un tema que desde Rodolfo (D’Onofrio) a esta parte, hemos establecido una fuerte diferenciación entre entrometerse o no con la tarea del entrenador. No lo hacemos. Obviamente, proactivamente, el Chacho nos comparte cosas y opinamos con mucho respeto y la mirada de cada uno. Tratamos de no interferir, porque son cuestiones que hacen al orden y al respeto al vestuario y todo el equipo”.

• La chance de ser campeón tras dos años: “Desde el punto de vista histórico, es el último grande en salir campeón. River sale campeón con más recurrencia que los demás. Por supuesto que no estamos en el mejor momento y no hemos tenido los mejores años, pero estamos con expectativa. No podemos ni hablar de nada parecido a campeonar porque tenemos un partido mañana y esto es partido a partido”.

• Los refuerzos para el segundo semestre: “River se va a reforzar. Eso es un hecho. Como bien marcas, no es el momento y las ventanas del mercado de pases son el momento oportuno para abordar todos y cada tema que se plantee en términos de incorporación, salidas o renovaciones. Nos vamos a reforzar. Hay algo que el otro día pensaba. Más allá de ser dirigente y, en mi caso, presidente, antes de eso y desde siempre soy hincha de River. A veces, uno cuando ve cosas que no le gustan respecto al fútbol de River y el presente, uno patalea, uno se queja y reclama como hincha. Es absolutamente válido, es lo que hice toda mi vida como hincha. Por lo general, se hace eso cuando siente que quienes tienen la dirección del club no entienden lo que está pasando o el momento. En ese sentido, quiero decir que somos los primeros entender la complejidad del momento. Es igual un momento que nos trajo hasta acá, con enormes méritos de este plantel y, fundamentalmente, del Chacho“.

• El nivel futbolístico del equipo: “River no termina de gustar jugando al fútbol. Cualquier otro equipo de Argentina, con este presente de estar primero en la clasificación de la Sudamericana y todavía en competencia en una semifinal, estaría conforme. Nosotros, los de River, sentimos que River tiene que seguir progresando y jugar mejor. Entonces, ahí es donde dijo que el hincha y el socio de River tenga la tranquilidad de que todos vemos lo mismo. Somos conscientes de las cuestiones que tenemos que abordar y trabajar. Estamos planificando y trabajando en el mercado, porque River tiene que seguir creciendo”.

• La llegada del español Pablo Longoria como director deportivo: “La figura de un director deportivo que gestiona íntegramente las áreas que tienen que ver con el fútbol profesional es algo muy extendido en los equipos grandes del mundo. Mayormente en Europa, también en los equipos grandes de Brasil. Es algo que tiene que ver con gerenciar una estructura. Todas las áreas de fútbol de River deben tener en suma, 180/190 personas que trabajan todos los días de manera directa o accesoria con las áreas de fútbol. Todo eso requiere un gerenciamiento, un seguimiento profesional para estandarizar procesos, construir lo que tiene que ver con el área de scouting para el primer equipo. Longoria tiene bajo su órbita todo esto, y también tiene algo muy positivo: ningún argentino trabajó de esto en ningún equipo top del mundo. Por eso, de los que son los mejores y han estado al frente de grandes instituciones, fuimos a buscar uno de esos. En ese sentido, nos aporta la mirada del otro lado. El fútbol es una cuestión de que el mercado es uno. El primer mundo del fútbol y Europa, si querés, y después América Latina, que es el otro gran polo, ellos te ven de una manera. Entonces, incorporar la mirada del otro al momento de construir tu plantel, diseñar oportunidades y resguardar tu patrimonio desde el punto de vista de los chicos, que mejor que tener la mirada del otro. Los que están haciendo la captación de toda América Latina y se llevan a los mejores de los nuestros. Por qué no contar con eso para uno mismo. Después, por supuesto, nos va a dar conocimiento e impregnarlo en la organización. Tiene que ver con agregar valor y conocimiento en la estructura de River para que, con el tiempo, River tenga conocimiento en el mismo nivel que los equipos más grandes del mundo tienen respecto de cómo ocurre la gestión y la administración del fútbol. Después estamos Enzo (Francescoli) y yo, que dirigimos todo lo que tiene que ver con las decisiones respecto al primer equipo, mercado de pases y parte más visible de la gestión del fútbol. Después está todo esto de lo que hablaba, donde Longoria tiene una centralidad absoluta”.

• Las obras que realizarán durante su gestión: “Ya empezaron las obras. Nosotros firmamos ya hace unos días el contrato con la empresa que va a llevar adelante la obra. Se firmó, se hizo el primer desembolso y ya están ocurriendo en el club. Uno puede ver en determinadas áreas estudios que tienen que ver con el suelo, además de las perforaciones que se empiezan a hacer para terminar de verificar un montón de supuestos que comprendían el pliegue original para emplazar a 15 días las columnas. El año 26, para ser concretos, van a ver perforaciones de hasta 25 metros por debajo de la tierra por todo el perímetro del estadio. El año 27 se van a ver las columnas, y el 28 unas tribunas en el aire y el principio del techo”.

Fuente: Infobae