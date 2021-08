La advertencia de Guillermo Moreno: “Cuidado con el peronismo”

El dirigente peronista Guillermo Moreno habló de todo en el programa de Viviana Canosa por el canal A24. Le pegó a Alberto Fernández y Florencio Randazzo. Mirá el video.

En momentos de campaña electoral y en los cuales el Gobierno de Alberto Fernández está siendo muy discutido por la oposición, un exfuncionario de las administraciones kirchneristas echó más leña al fuego. Se trata de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio y actual precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por su partido Principios y Valores.

“No se reflexiona sobre el universo, sino sobre particularidades”, manifestó Moreno en diálogo con Viviana Con Vos (A24). En este sentido, citó a uno de los panelistas del ciclo, el periodista Jorge Campolongo, quien “dice que el oficialismo reivindica a Cristina Kirchner y que la oposición atenta contra Cristina”. “¿Y yo dónde estoy? ¿Cuándo fue la última vez que vieron algo serio en política?”, se preguntó el dirigente peronista.

En esta misma línea, continuó con los interrogantes: “¿Por qué no hablamos de lo que vemos? ¿Por qué tenemos también que reproducir lo publicado? Si tenemos la evidencia entre nuestros ojos”, y se contestó: “Soy el único que me la paso hablando de doctrina. Si esto está, ¿por qué no se toma? ¿Hay una vocación de no tomar? Nosotros tenemos que aprovechar este momento con lo poquito que tenemos para ir por otro lado”, propuso el exfuncionario.

Y aseguró: “Vamos a hablarle al pueblo de lo que necesita. ¿Por qué el spot mío causó lo que causó? No por Moreno, porque el peronismo iba para la Casa de Gobierno, no al Congreso, si bien estas son las elecciones de medio término”, recalcó el referente de Principios y Valores, a la vez que auguró: “Estamos acá porque preparamos el camino de 2023”, haciendo alusión a las elecciones presidenciales.

Durísimo con el Presidente y con Florencio Randazzo

Al ser consultado sobre la figura del presidente Alberto Fernández, Moreno postuló “una definición que lo cataloga muy bien”, que es “un hombre sin amigos y sin amor”. “Esto se nota ahora, se notó en el Gobierno, es la característica de los socialdemócratas, estos posmodernos, donde no planificás. Él tiene el principio de incertidumbre. Vivimos el hoy y mañana no sé. El pasado pasó y el futuro no existe”, explicó.

En esta línea, volvió a insistir con el peronismo. “Van pasando cosas por abajo y la cosa va caminando. Y se va construyendo algo, que no es Moreno. Es el peronismo. Cuidado con el peronismo porque cuando el peronismo se pone en marcha…”, puso en suspenso Moreno, que también se diferenció de Florencio Randazzo, a quien definió como “un problema muy serio”. “Es un compañero que viene del peronismo y que hoy está de alguna manera influenciado y tiene que tirarle a Cristina. Y se posicionó en la confrontación contra ella, pero nosotros desde nuestra doctrina”, se diferenció.