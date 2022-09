La diva fue a retirar un premio en nombre de Sofía Gala Castiglione y la llenó de elogios. Además se refirió a Helena y Dante, los más chicos de la familia. Mirá el video

“Estoy feliz, radiante, agradeciendo al universo”, dijo Moria Casánen una entrega de premioscuando la cronista de Implacables (El Nueve)le preguntó sobre su presente laboral y personal. La diva contó que estuvo cuidando a sus nietos durante todo el mes, ya que Sofía Gala Castiglione está de vacaciones. De hecho, había ido a ese evento para recibir un galardón en nombre de su hija.

En este contexto, se refirió a cómo es como abuela. Y La One no anduvo con vueltas: “Más o menos”, lanzó ante las cámaras.

“La otra vez la fui a buscar a Helena a una fiesta de adolescentes. No estaba muy chocha”, reconoció Moria.

Al mismo tiempo, y a diferencia de cómo fue como mamá de Sofía, asumió que como abuela es bastante exigente: “No soy la abuela permisiva, tengo que tener del lugar el teléfono, dirección, análisis de sangre, todo”. Y reflexionó: “Con Sofía fui libre, pero controlada. Yo sabía siempre dónde estaba”.

La admiración de Moria Casán por Sofía Gala Castiglione

Moria Casán se mostró muy orgullosa de Sofía Gala Castiglione y valoró los logros que tuvo a lo largo de su carrera: “La mina tiene mucha madera, mucho talento. Así lo han visto desde el momento en que la han convocado, se ha ganado muchos premios en todo. En cine tiene más de 20 y tantas películas”, comentó con admiración.

Además, no temió en recordar cómo se dio la llegada al mundo de su hija. “Mi anhelo no era construir una familia, mi anhelo era mi construcción y en esa no entraban ni niños ni marido…”, reconoció sin culpas.

Agradeció haber tenido “la suerte” de conocer a Mario Castiglione y resumió: “La pensamos, la hicimos y la tuvimos”.

Moria Casán mostró lo grande que está Helena, la hija de Sofía Gala: “La perfección existe”

Moria Casán no puede asimilar cómo creció Helena, su primera nieta. Ya tiene 13 años y en pocas semanas comenzará la secundaria. Orgullosa de ella, compartió una foto que sorprendió a sus seguidores.

“La perfección existe. Vibración extrema, love extremo”, escribió sobre la hija de Sofía Gala yDiego Tuñón, el tecladista de la banda Babasónicos.

Helena Tuñón tiene 13 años. (Foto: instagram/moria_Casan).

En marzo del año pasado,Helena Tuñón hizo su primera aparición en la pantalla grande. Formó parte del elenco de La vagancia, una comedia que juega con elementos fantásticos y de terror y que narra la historia de Roberto (Ayar Blasco) y María Fernanda (Sofía Gala Castiglione) una pareja conflictiva que deberá solucionar sus inconvenientes.