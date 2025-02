La acusación contra Quiroga: desvío de fondos del gremio hacia su cuenta y pagos de tarjetas por más de 40 millones

El hecho imputado al dirigente Guillermo Quiroga se vincula al manejo de las cuentas recaudatorias del gremio ATE, en el que asumió en el año 2019 como secretario general, oportunidad en la que por entonces era su pareja, Mirta Simone, empezó a desempeñarse como secretaria administrativa.

La hipótesis que la fiscalía de delitos contra la administración pública, a cargo del fiscal Omar Rodríguez, busca probar, es que ambos desviaron aportes del Estado provincial hacia sus cuentas personales, desde la cuenta registrada a nombre de la entidad sindical, responsable de administrar los aportes efectuados por el empleador de sus afiliados.

La acusación fiscal sostiene que Quiroga y Simone, “en clara violación de los deberes de sus cargos, desviaron en provecho propio fondos dinerarios pertenecientes al sindicato, mediante distintas transferencias, con destino a las cuentas bancarias de los nombrados, que poseen en diferentes bancos”.

En el período comprendido entre agosto de 2019 y mayo de 2023, los desvíos de fondos hacia sus cuentas habrían alcanzado un total superior a los 29 millones de peso. A esto se suman otros 23 millones extraídos en forma presencial de la entidad bancaria, desconociéndose el destino que se dio a esos montos de dinero extraído.

“El resultado de dicho accionar, el cual se tradujo en un perjuicio millonario a la institución y el resto de los afiliados, pudo materializarse mediante un abuso de confianza que gozaban los sindicados, por ser las personas que ocupaban cargos dentro del Consejo Directivo Provincial, como resultado de las elecciones ocurridas en el año 2019”, sostiene la acusación fiscal.

En la acusación se detallan pagos efectuados por Quiroga y Simone, tanto en gastos de tarjetas de crédito y débito, por más de 40 millones de pesos, como a la transferencia a cuentas a nombre de sus hijos.

La calificación legal provisoria de los hechos bajo investigación fue encuadrada en la figura de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación de Trabajadores del Estado, en la modalidad de delito continuado, según el artículo 173 del Código Penal, en carácter de coautores.

No acató la conciliación obligatoria: “no nos han notificado”

Mientras la investigación sigue su curso, Quiroga sigue al frente del gremio de ATE, desde cuya conducción rechazó esta mañana la conciliación obligatoria dispuesta por la Subsecretaría de Trabajo.

“Quiero decir que no hay una conciliación obligatoria notificada a nuestro sindicato y nuestro paro está firme -aseguró el dirigente-, lo ha firmado el secretario general de ATE a nivel provincial, algunas seccionales de ATE también han adherido, y hay un paro nacional también”.

Por ello señaló que “la cobertura legal está más que clara, que está asegurada. Con respecto a por qué llegamos a esta medida de fuerza, todo el mundo sabe que había una propuesta inicial del gobierno en 1%, que después hubo un anuncio de un incremento, un adicional de presentismo, llamado profesionalidad para el sector docente, y un bono para algunos trabajadores del Ministerio de Educación, que después lo extendieron, pero que era por única vez, y la paritaria que se tenía que realizar el jueves no se realizó”.

El pasado jueves “convocaron a dos sindicatos para que firmaran un acta, y esa paritaria lo que hizo fue interrumpir el diálogo del gobierno y del Ministerio de Educación con los gremios, y de ahí es que se ha notificado esta medida de fuerza de 24 horas para el día de hoy, en el caso provincial, que seguramente la extendamos por 48 horas más, mañana y miércoles, si se sostiene la discusión paritaria para el día jueves”.

“Nosotros vamos a ir a la discusión, pero el jueves, cuando es la fecha que el gobierno ha reprogramado unilateralmente para volver a sentarnos -añadió-. Repito, conciliación obligatoria a nosotros no ha sido notificada”.

Enmienda constitucional y quita de fueros

Respecto a la enmienda constitucional que impulsa el gobierno de Chubut, para eliminar los fueros de funcionarios políticos y sindicales, Quiroga expresó que “sabemos que esto hace dos años, cada vez que hay una elección o cada vez que hay una medida de fuerza, hablan de esto, lo anuncian por distintos medios, etc. Yo obviamente nunca me excusé en mis fueros, siempre he ido, pero lo que yo no podía hacer era lo que pasó el otro día, cuando siempre me anuncian una audiencia con 10 días o 15 días de anticipación, me la ponían de un día para el otro, cuando yo tenía programada una actividad y ya estaba en otro lugar”.

Para Quiroga, la idea era “ponerme en desacato y hacer todo el circo de decir que yo no había cumplido con la orden judicial” y este lunes “lo mismo, yo había pedido que no fuera el día de hoy la audiencia porque estaba al frente de la movilización, bueno, la jueza me dice que ponga otra gente, que para eso está el sindicato, que tiene una coalición grande”.

El dirigente cuestionó que no es lo mismo “si está al frente el secretario general, si el secretario general encabeza la movilización en el día de hoy y la jornada de protesta, yo entiendo que es un entorpecimiento a nuestro accionar, porque tranquilamente la audiencia se podría haber hecho mañana o por la tarde”.

Fuente: ADNSur