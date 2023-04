La actriz española Ana Obregón reveló que tuvo una nieta de su hijo fallecido: “Fue su última voluntad”

La celebritie confirmó la noticia en la tapa de una revista: la beba con la que se la vio en brazos no es su hija, sino su nieta. “Quiero que se sepa la verdad, claro. Porque yo no tengo nada que ocultar, todo lo contrario. Es un orgullo, es un milagro”, señaló.

Ana Obregón es una reconocida actriz española, participante de realities, además de exesposa de Miguel Bosé, y hace pocos días fue noticia por haber sido mamá a sus 68 años. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando hoy confirmó la verdadera novedad en la tapa de la revista ¡Hola! de España: se trata de su nieta, hija de su hijo fallecido en 2020, Álex Lequio. “Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo“, aseguró.

“Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él”, señaló sobre el vínculo que está lista para construir con su nieta, llamada Ana Sandra. La beba fue anotada legalmente como su hija, pero eso no es algo que a ella la condicione: “Quiero que se sepa la verdad, claro. Porque yo no tengo nada que ocultar, todo lo contrario. Es un orgullo, es un milagro”, explicó.

Ana Obregon posa en Miami con Ana Sandra, su nieta, hija de Aless. (Foto: Hola)

Según apuntó, tomó la decisión el mismo día que murió su hijo, después de que Aless le dijese días previos a su muerte que este era su deseo. El material genético estaba congelado en Nueva York desde antes de que comenzara el tratamiento de quimioterapia.

“Lo único que me ha permitido seguir viviendo cada día, cada segundo, es cumplir la misión de traer al mundo a una hija de Aless”, expresó conmovida desde su departamento de Miami, donde se encuentra viviendo junto a la bebé hasta que ambas puedan viajar.

“Ha sido muy difícil. El embarazo no se produjo al primer intento, ni mucho menos; han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo. Ha sido una batalla, un largo camino, pero es lo que me ha mantenido con vida. Es que si no fuera por esto, yo ya no estaría aquí”, indicó. Sin embargo, esto no la detuvo y hasta fantasea en un futuro cercano con criar a su hermanito también.

El conmovedor posteo de Ana Obregón, junto a su nieta, para Aless

La flamante abuela le escribió al joven, que murió por un cáncer a los 27 años, una carta que compartió en redes sociales: “Te juré que te salvaría del cáncer y te fallé. Te prometí que traería a tu hija al mundo y aquí la tengo entre mis brazos. Cuando la abrazo siento una emoción indescriptible, porque es como si volviera abrazarte otra vez. Te juro que la cuidaré con el amor infinito que tengo para dar y tú desde el cielo me ayudarás”.

Al mismo tiempo, confirmó que está próximo a salir el libro que empezó el joven y terminó ella con sus palabras, “El chico de las Musarañas”. “Como era tu deseo, el beneficio de autor irá destinado a la investigación del cáncer en tu fundación”, describió en el posteo. Y detalló: “En esta obra explico todo el huracán de sentimientos de una madre ante la pérdida de un hijo y el largo camino para llegar a esta bendición y milagro de bebé Anita, que es tu hija”.

Ana y Aless, en una de sus últimas postales juntos. (Foto: Redes sociales)

Por Lila Mansilla-Revista Gente

