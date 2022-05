La abogada de Thelma Fardín desmintió que hayan declarado inválido el juicio contra Juan Darthés

Carla Junqueira explicó que el proceso fue suspendido hasta que juzguen el recurso que presentó la defensa del actor.

La semana pasada Thelma Fardín publicó en sus redes sociales un fuerte descargo sobre la Justicia de Brasil. “Nos piden que vayamos a la Justicia y la Justicia es esta porquería aberrante y para nada reparatoria”, disparó en su cuenta oficial de Instagram.

Al ser consultada por TN, Carla Junqueira, la abogada de Thelma en Brasil, explicó que el proceso fue suspendido hasta que juzguen el recurso que presentó la defensa. “No es un fuerte revés en favor de Darthés, lo que pasó es que ellos presentaron un recurso contra la última decisión del Tribunal que asentó la competencia en la Justicia Federal”, dijo en una entrevista con Las Bravas (Bravo TV).

“Ellos siguen peleando por la competencia de la Justicia ordinaria, porque es una forma de no entrar en la parte de mérito. Hace un mes habíamos logrado la competencia Federal para seguir el camino del juicio penal”, agregó la especialista.

Durante la entrevista con ese medio, la letrada insistió en que la defensa de Darthés pidió la suspensión del juicio para dilatarlo: “El acusado no quiere presentarse ante la Justicia”. En ese sentido, criticó el hecho de que el acusado nunca se haya presentado frente a la Justicia de ningún país.

Thelma Fardin, furiosa en pleno juicio a Juan Darthés: “La Justicia es esta porquería aberrante”

En el posteo que publicó la semana pasada, Thelma comentó que el juez de Brasil, Ali Mazloum, aceptó el pedido de la defensa de Darthés para seguir dilatando las audiencias que faltan para terminar el juicio: “Evidentemente no quieren llegar al final. Esto pone en juego la prescriptibilidad del delito”.

Tal como dijo en distintas oportunidades su vida está en pausa por este proceso judicial. “¿Cuánto hay que resistir? ¿Cuánto hay que soportar? ¿Cuántas son las pericias suficientes? ¿Cuánto el escarnio al que pueden someterte? A vos, la víctima”, cuestionó.

Acto seguido apuntó contra el actor que tras la denuncia abandonó la Argentina para instalarse en Brasil, su país natal. “Se escapó a otro país para no ser juzgado donde fueron los hechos y ahora la Justicia sigue avalando la impunidad y perpetuando el dolor y la revictimización”, sentenció.

A modo de cierre le habló a las mujeres y sostuvo: “Será muy difícil decirles que se puede porque hacen todo para quebrarnos, pero mientras escribo y lloro tengo la convicción de que luchar sigue siendo la única salida”. “Fuerza y resistencia para todas las víctimas de abuso sexual. Eso nos deseo”, concluyó.

El texto fue publicado en un posteo de Instagram y en una historia con el título: “Harta de tanta injusticia en este mundo”. Su mensaje no pasó inadvertido entre sus más de 800 mil seguidores que le enviaron cariño, apoyo y fuerza.