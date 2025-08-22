La abogada de Mauro Icardi arremetió con todo contra Wanda Nara: “Es una mitómana profesional”

Lara Piro no se calló nada y habló sin filtro sobre la alusión que hizo la expareja del jugador al caso Julieta Prandi.

Wanda Nara generó indignación al trazar un paralelismo entre su relación con Mauro Icardi y el caso de Julieta Prandi. Tras sus polémicas declaraciones, la abogada del futbolista, Lara Piro, salió a defender a su cliente y apuntó con todo contra la mediática.

¿Qué dijo la abogada de Mauro Icardi sobre los dichos de Wanda Nara?

Todo comenzó cuando en un móvil con Puro Show (El Trece), Wanda comentó conmovida: “Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes“.

Al escucharla, fue Matías Vázquez quién le consultó: “En el caso de Julieta fueron violaciones, situaciones de abuso económico, violencia psicológica y secuestro. Te lo pregunto fríamente, pero quiero saberlo, ¿alguna vez Icardi te violó, Wanda?“, a lo que ella respondió: “Tengo todas las situaciones que decís. No voy a hablar públicamente de eso“.

La que le saltó a la yugular a Wanda fue la abogada de su exmarido. Lara Piro, representante legal de Mauro Icardi se despachó sin filtro contra la mediática.

“La verdad es que, como mujer, me parece que esto es muy grave, porque nosotras somos las primeras que tenemos que cuidar esta lucha genuina de las mujeres que realmente persiguen una lucha legítima, las que son realmente violentadas“, comenzó diciendo la letrada.

Y agregó al respecto: “Entonces, somos las primeras que llevamos la bandera, entonces, no podemos permitir que se banalice“.

Luego trató de desarmar con argumentos la supuesta mentira de la conductora: “Wanda Nara no resiste un archivo, pero debe estar muy mal porque directamente no resiste una nota. En la misma nota dijo que vivió doce años de un matrimonio muy feliz y después infiere que fue ultrajada como Julieta Prandi, es una mitómana profesional“.

Ante la posibilidad de que sea verdad lo que dijo Wanda, algo que le plantearon desde el programa Sálvese quien pueda (América), la abogada fue tajante: “¿A ustedes les parece que Wanda Nara es víctima? Wanda Nara es la mujer más viva que yo he conocido. Por las mujeres que hacen falsas denuncias, una mujer como Julieta Prandi, que tuvo un caso real y genuino, no le creen“.

Y amplió: “Vamos a lo jurídico. Mauro no está denunciado ni por violación, ni por violencia, no dio nunca ningún golpe“. Sin embargo, advirtió que las supuestas falsas denuncias contra su cliente generan un daño mayor al impedir la revinculación de Icardi con sus hijos.

Ante la consulta de Yanina Latorre respecto de qué va a hacer Mauro Icardi ante las fuertes acusaciones en su contra por parte de Wanda Nara, la abogada prefirió reflexionar sobre el periodismo y su responsabilidad al dar información delicada.

“Todos ahí son periodistas, es una profesión que para mí es muy importante porque realmente son un cuarto poder, entonces hay un límite para que no se convierta en un ‘poder de cuarta’. la responsabilidad la tienen ustedes, yo les ruego responsabilidad“, reclamó Piro.

