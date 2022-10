L-Gante y Wanda Nara estrenaron el video que grabaron juntos en la cama

El particular artista lanzó la canción que tuvo inspiración en la mediática. “Te lo hago sin palabras”, fue una de las fuertes frases que cantó el músico de la Cumbia 420.

L-Gante estrenó “El último romántico”, su nueva canción que le dedicó a Wanda Nara, cuyo anticipo del video que la empresaria protagoniza, dio qué hablar por semanas.

El videoclip fue presentado este pasado jueves 20, bajo la mirada atenta de la familia y amigos de ambos. Y, en la previa, se mostraron muy cariñosos en una transmisión en vivo que hicieron desde la cuenta del músico, ya que la ex de Icardi aseguró que estaba “sin batería”.

Tanto la modelo como el cantante disfrutaron del lanzamiento del tema desde una VIP y mostraron su reacción a través del vivo, donde miles y miles de seguidores estaban atentos a cada situación de la supuesta pareja

El video lo filmaron en la casa que Wanda Nara tiene en el exclusivo country Santa Bárbara, donde tiene una casa que en su momento compartió con Maxi López y que quedó para ella tras la separación: grabaron en su habitación, en en el living y en el jardín de la mansión.

Luego, las otras imágenes las hicieron en el barrio de L-Gante, en General Rodríguez. Allí, ambos revolucionaron a todos con su presencia.

“No importa la hora porque me prefieres”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, son algunas de las frases.

“Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, Y “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, canta L-Gante en su nuevo tema El último romántico, dedicado a Wanda Nara.

Los rumores de que entre Wanda Nara y L-Gante hay romance cada vez suenan más fuerte, pero lo que es real que entre ellos hay una atracción y conexión indiscutible.