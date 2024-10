L-Gante: “Tengo miedo de quedar preso”

El músico enfrenta un juicio en el Tribunal en lo Criminal Nº3 de Mercedes por amenazas agravadas y daños.

L-Gante se mostró preocupado este viernes, luego de salir de una de las audiencias clave del juicio que enfrenta por amenazas, amenazas agravadas y daños. La fiscalía pidió que el cantante sea condenado a siete años de prisión por esos tres hechos.

Al salir del Tribunal en lo Criminal Nº3 de Mercedes, el músico no ocultó su angustia por la situación. “¿Tenés miedo de ir preso?”, le preguntó uno de los periodistas de A24. “Sí, pero a mérito de un fallo, porque yo me creo totalmente inocente”, respondió el artista.

“He aprendido bastante en estos días. Me molesta estar ocupándome de estas cosas, pero como es mi personalidad siempre trato de mantener la calma, con la mente en blanco y espontáneo. Siempre estuve a disposición de la Justicia y sus leyes y si hoy estoy acá es porque no quise arreglar con plata”, sumó el cumbiero en diálogo con el noticiero.

Cuando le preguntaron qué iba a ser si era absuelto, el cantante fue contundente: “Primero que nada voy a hacer un cordero (risas). Estuve cambiando mucho mi mente, todo esto me sumó experiencia, sigo creciendo.

Qué dijo la fiscalía sobre la condena que podría recibir L-Gante

En los alegatos de las partes, la fiscalía pidió que el cantante sea condenado a siete años de prisión por tres hechos que incluyen la privación ilegal de la libertad de un vecino de General Rodríguez y las amenazas a una mujer.

“El señor Elián Valenzuela, en vez de recurrir a la Justicia, intentó solucionar las cosas a su modo, su modo está fuera de la ley y la ley es igual para todos. Estamos claramente ante los delitos de daño y amenazas agravadas”, remarcó Adrián Landini, representante de la fiscalía, ante el Tribunal en lo Criminal Nº3 de Mercedes.

La querella, a cargo de los abogados Leonardo Sigal, Pablo Becerra y Rodrigo Avendaño -en representación de los denunciantes- pidió ocho años de prisión efectiva por amenazas calificadas por arma de fuego, “entendiendo la carencia de antecedentes penales por parte de Elián Valenzuela y sumando los agravantes correspondientes”.

Sigal aseguró que durante la investigación recibió varias amenazas por parte del entorno del músico. “Acordate que tenés un hijo de 12 años. Renunciá a la causa”, fue uno de los mensajes que dijo haber recibido.

Tras un cuarto intermedio, la defensa pidió la absolución. La sentencia se conocerá el 28 de octubre a las 12.

