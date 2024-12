L-Gante se sinceró en medio del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “No puedo dormir, me estoy volviendo loco”

El cantante de cumbia 420 quedó envuelto en la batalla mediática que enfrenta su novia tras el divorcio del futbolista y reveló cómo está sobrellevando el día a día.

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue marcada por tensiones relacionadas con la división de bienes, episodios de violencia verbal y controversias mediáticas. Este conflicto incluye acusaciones cruzadas y especulaciones sobre terceros, como la China Suárez, a quien también se vincula con la historia.

L-Gante también está metido en esta polémica por su vínculo con la conductora, a quien la acompaña y apoya en sus decisiones. En medio del escándalo mediático, el cantante habló en Cortá por Lozano (Telefe) y dejó en claro cómo vive este momento de su vida, su relación y los conflictos que enfrenta a diario.

“Todo bien, todo tranquilo. Recién me habían preguntado sobre unos estados de Facebook y son altas y bajas que puedo tener cuando me pongo a pensar en la noche, pero mi vida transcurre normal”, comenzó relatando el cantante.

Sin embargo, confesó que no todo es fácil en este contexto: “Mi vida en el día a día es una película, es muy complicado todo. Las cosas que para uno pueden ser normales, para mí son un quilombo. Cambié mucho el afecto hacia algunas personas, mi círculo. Me convertí en alguien más desconfiado porque hay gente que me persigue en lo judicial. Se hizo costumbre ir a lo judicial y la verdad que yo no me puedo dormir pensando si es verdad lo que están diciendo en la tele o si me van a meter preso mañana, me está volviendo loco”.

En cuanto a las críticas que recibe por parte de Icardi, quien habría dicho que no quiere que sus hijas estén cerca de él, L-Gante fue contundente: “Me parece muy feo que digan cosas así porque yo no estoy fumando más. Si yo estuviera en lugar de él, me sentiría deshonesto conmigo mismo. Es más fácil decir ‘esta mujer no me da bola’ que echarme la culpa a mí”.

Sobre su vínculo con Wanda Nara, el artista fue claro: “Con Wanda estamos bien, ahora seguro la veo. Con ella arrancó el amor hace un año, pero desde que la conozco son tres años. El primer beso fue hace un año y medio, dos años. Sé que se habló mucho de eso, pero son chistes que hago yo”.

Fuente: Pronto