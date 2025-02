L-Gante contó en la mesa de Mirtha si tiene planes de casarse y Wanda Nara apareció al aire: “Estoy muy enamorada”

El cantante estuvo como invitado en el debut de la diva en su nueva temporada. Habló de su romance y las polémicas. La visita de la empresaria al programa

La temporada 57 de Mirtha Legrand en la televisión arrancó en Mar del Plata. Para su debut la diva contó con Flor Peña, el Puma Goity, Nicolás Scarpino yL-Gante como sus invitados, pero este último no llegó solo. Junto a él estuvo Wanda Nara, quien se quedó fuera de cámara acompañándolo y por pedido de la diva, terminó entrando a saludarla.

La mesa arrancó con bromas de Flor y Scarpino al cantante por su mediático romance. “Está haciendo una ficción. Lo que deberíamos hacer nosotros lo está haciendo él”, comentó divertido el actor de la obra Los mosqueteros del rey. “Es la novela turca de la tarde. O sea, ya no están mas las novelas turcas, ahora están ustedes“, bromeó la protagonista de Mamma Mía! ”Les pasan 30 cosas al día”, agregó, entre risas. “Es un día a día que hay que llevarlo. Hay que llevarlo y también es lo que me corrige”, afirmó el músico.

La primera pregunta de la conductora fue si se sentía agobiado por la prensa, ante todo lo que sucede en su vida sentimental, como los conflictos con Mauro Icardi y la China Suárez: “Sí, agobia, pero no dejamos que el sentimiento se afecte quizás cuando viene con malas intenciones. Ahí sí quizás me llega a molestar, pero cuando es con buena fe, sano, eso se disfruta. Quizás si estresa un poco, pero sé que a mí me hace bien. En fin”.

Wanda Nara y L-Gante con Mirtha Legrand

“Ahora estoy muy, muy enamorado”, se sinceró el artista cuando la animadora le preguntó por sus situación sentimental. “Me corrigió bastante a mí”, señaló, momento en el que la Chiqui lanzó una de sus preguntas bomba. “¿Te vas a casar o no? ¿Pensás en el casamiento?“, indagó. ”Creo que es bastante temprano, por el momento, como para tomar esa decisión. Pero sí lo tengo muy en cuenta y dejamos que fluya. Y el sentimiento logrará todo”, afirmó L-Gante, sin dudarlo. “Nos llevamos muy bien. Somos el uno para el otro”, remarcó.

Wanda Nara apareció en el estudio para saludar a Mirtha y a L-Gante

Unos minutos después Wanda apareció en el estudio, se quedó detrás de cámara, pero Mirtha quiso que pase al frente para saludarla. “Me voy a quedar sin trabajo”, comentó, en alusión al contrato de exclusividad que tiene con Telefe y su aparición en Eltrece, el canal de la competencia.

“Te quiero mucho”, le dijo a la diva, tomadas de las manos mientras la elogiaba. “No soy una conductora como vos que sos la reina de las conductoras”, señaló. En ese momento se dio un divertido momento cuando la conductora de Bake Off Famosos recordó cuando la conoció a Mirtha en Mar del Plata, en el mismo verano que ganó popularidad por su supuesto romance con Diego Maradona.

El saludo de Wanda Nara a Mirtha Legrand en el ciclo de la diva

Según contó la diva, Wanda se alojó en el mismo hotel en aquella oportunidad, más precisamente en la habitación de al lado a la que tenía la legendaria animadora. “Hoy justo le contó a Elián la anécdota. Esa vez ‘flashaste’ un poco, como dice él, con los ruidos“, lanzó, jocosa mientras negaba aquel bullicio. “¿Vos decís que no hacían ruido? Querida, hacían…“, la cruzó la animadora entre risas, momento en el que hizo sonar una campana y Wanda aseguraba que por eso “¡te debo la carrera, Mirtha!”.

“Estoy bien, cuidándome. Lo importante es ser feliz y seguir los tratamientos”, aseguró Wanda Nara sobre su salud

“¡El ruido era impresionante. Corrían los muebles. No sé qué hacían. Yo tenía una suite pegada, al lado”, rememoró. “Ahora dentro de un rato le vamos a hacer escuchar un poco de ruido. Él es el más ruidoso”, agregó, con picardía.

“Estoy muy enamorada”, declaró, hacia el final, momento en el que la diva quiso conocer cómo se encontraba de salud en medio de los conflictos que le toca vivir. “Estoy bien, cuidándome. Lo importante es ser feliz y seguir los tratamientos”, señaló mientras L-Gante la observaba, encantado.