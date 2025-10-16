La directora Gerente del Fondo Monetario Internacional destacó datos de la gestión del presidente en materia económica y opinó sobre lo que está en juego en las elecciones legislativas.

La directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reiteró su apoyo a la gestión de Javier Milei y se refirió al swap de US$ 20.000 millones anunciado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

“Trabajamos mano a mano con las autoridades argentinas y somos socios con la Argentina en primer lugar y, principalmente, del Tesoro de Estados Unidos, debido a la magnitud de su apoyo, pero también el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo hacemos porque vemos un cambio genuino para mejor en la Argentina en los últimos dos años”, afirmó Georgieva a la agencia Bloomberg.

La funcionaria justificó la decisión del FMI en que “vemos un cambio positivo en Argentina en los últimos dos años. ¿Qué hemos visto? De un crecimiento negativo a un 4,5 % este año, la inflación de tres dígitos a un 28 %, el déficit ha desaparecido y hay superávit y, muy importante, la pobreza tiende a la baja”.

“Eso significa que algo está sucediendo en Argentina, que es bueno para el futuro del país”, agregó Georgieva.

Lo que viene después del 26 de octubre

Con respecto al impacto negativo que podría tener una derrota el partido oficialista en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, la directora del FMI indicó que Milei “será presidente por un tiempo. Y creo que todavía hay un fuerte apoyo en Argentina para que el país se convierta en una economía normal, donde las regulaciones sean significativas y tengan un propósito. Se está llevando a cabo una importante limpieza regulatoria en Argentina”.

“Así que espero que, aunque nos encontremos en una situación algo diferente, y francamente, no nos ocupamos de política, que la decisión la tenga el pueblo argentino. Pero, considerando la sólida posición económica de Argentina, es positivo apoyar al país en ese camino”, cerró Georgieva.









