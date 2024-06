Kim Kardashian mostró la nueva trikini de su marca Skims

Se fotografió apoyada en la pared con un modelo en total black y sumó accesorios dorados al look.

No es noticia que Kim Kardashian es una de las referentes de moda más populares y famosas del mundo. Con una comunidad de 362 millones de seguidores en Instagram, la influencer no deja de sorprender con sus looks en cada uno de sus posteos.

Embajadora de las marcas más importante y dueña de su propia firma de ropa, la it girl revolucionó la aplicación de fotos tras posar para una de sus campañas con la nueva trikini de color negro. Además, le sumó accesorios de alto impacto al look.

Kim Kardashian en trikini

Kim Kardashian mostró un modelo muy audaz con corpiño con efecto corset y bombacha de tiro alto cavada con moldería colaless. La pieza, confeccionada en lycra, deja al descubierto el abdomen casi por completo, un detalle que le agrega sensualidad a la apuesta.

Kim Kardashian volvió a sorprender en las redes. (Foto: Instagram/@kimkardashian).

Elevó el estilismo al 100% con joyería dorada: collar gargantilla y un piercing en el ombiglo con un dije XXL. En cuanto al beauty look, eligió llevar un make up de alto impacto a base de un diseño total black smokey eyesy el pelo suelto y superlacio.

Kim Kardashian usó un look teddy bear amarillo y la compararon con el pájaro de Plaza Sésamo

Apostando a la tendencia “teddy bear” que es furor entre las famosas del momento, la líder del clan Kardashian se lució para las cámaras con un total look de piel en color amarillo conformado por unos pantalones largos, un gorro, un abrigo y una cartera bandolera.

Kim Kardashian, más audaz que nunca. (Foto: Instagram/@kimkardashian).

¿Los detalles? Llevó puesto un pantalón de piel con cintura de cuero marrón. Lo combinó con un body amarillo claro de mangas cortas, superajustado al cuerpo, que lució a modo de segunda piel. Por encima, sumó un morral XXL y un sombrero esquimal, todo al tono y confeccionado en piel, a juego con la pieza inferior.

Kim Kardashian causó revuelo con su look. (Foto: Instagram/@kimkardashian).

En algunas de las imágenes que compartió en el carrusel, en tanto, se mostró con un maxiabrigo de piel del mismo estilo, con capucha incluida y sumó lentes de sol de inspiración vintage con vidrio total black superopaco y marco amarillo pastel.

Kim Kardashian impone el teddy bear. (Foto: Instagram/@kimkardashian).

Finalmente, coronó el estilismo con unosstilettos altísimos con taco aguja bien finito. En cuanto al beauty look, optó con mostrarse con un make up al natural, a base de máscara de pestañas negra, contouring bien definido y un labial color nude con acabado mate.