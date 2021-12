Kim Cattrall habló sobre el regreso de “Sex and the City”

La actriz, quien interpretó a Samantha Jones en la serie y las películas derivadas, encontró la manera de aludir a la flamante producción And Just Like That… y no se mostró arrepentida de haber rechazado regresar a la historia

El relanzamiento de Sex and the City, And Just Like That…, se produjo el 9 de diciembre por el servicio de streaming HBO Max, con sus dos primeros episodios. El reboot de la emblemática serie que volvió icónica a Carrie Bradshaw (el personaje que interpreta Sarah Jessica Parker) regresó también con las amigas de la protagonista, Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis). Como se había anunciado antes de la preproducción de la serie, Kim Cattrall rechazó ser de la partida con el rol de Samantha Jones, uno de los favoritos de la audiencia.

En su vuelta aggiornada, Sex and The City incorpora la ausencia de Samantha a la trama y brinda algunas explicaciones que no dejan al personaje muy bien parado,razón por la cual muchos se preguntaron qué estaría pensando Cattrall al respecto. La actriz decidió romper el silencio, pero de una manera muy ingeniosa y acorde a los tiempos que corren: likeando determinados tuits vinculados al tópico en cuestión.

“Y así de repente… me encontré queriendo mirar cualquier cosa en la que aparezca Kim Cattrall”, rezaba uno de los mensajes likeados por la actriz y que comenzaba con un juego de palabras con el título de la serie [and just like that…]. “Y así de repente, quiero volver a ver el drama de HBO Canadá Sensitive Skin protagonizado por Kim Cattrall”, decía otro tuit. Sin embargo, el más llamativo al que Cattrall le puso “me gusta” aplaudía a la actriz por haber tomado “la decisión correcta” para ella y no haber vuelto a la serie si no la “estaba haciendo feliz. “En la nueva Sex and the City no dejan de mencionarte”, fue otro comentario likeado por Kim, quien se encuentra de vacaciones en Italia.

De esta forma, quedó más que claro que Cattrall no solo no tiene remordimientos por no haber aceptado la oferta de volver a interpretar a Samantha Jones sino que además prefiere que la reconozcan por otros trabajos y seguir adelante con su carrera. Recordemos que cuando la actriz se negó a participar de la tercera película, el Daily Mail publicó un artículo alegando que habría puesto condiciones para “someterse” a un nuevo film de la saga, algo que ella desmintió reflotando una guerra con Parker

“Hace un año que estoy diciendo que no me interesa participar. Nunca pedí dinero, nunca pedí ningún proyecto. Que me consideren una especie de diva es algo totalmente ridículo”, aclaró y sumó: “Y es aquí donde debo decir que la gente de Sex and the City y específicamente Sarah Jessica Parker no fueron muy amables conmigo”.

Las diferencias resurgieron también en 2018, cuando Chris, el hermano de Kim, apareció muerto, y Sarah Jessica le dio sus condolencias en las redes sociales. “Mi queridísima Kim, mi amor y más sentido pésame tanto a ti como a los tuyos, y toda la suerte a tu amado hermano”, escribió, para disgusto de su excompañera.

“No necesito tu amor o apoyo en este trágico momento, Sarah Jessica Parker”, respondió Cattrall en Instagram. “Hoy mi mamá me preguntó: ‘¿Cuándo esa hipócrita de Sarah Jessica Parker te dejará en paz?’. Tus continuas menciones hacia mí son un doloroso recordatorio de cuán cruel fuiste y sos conmigo. Quiero dejarte algo en claro (en caso de que no lo haya hecho ya): no sos mi familia. Así que estoy escribiendo esto para decirte, una vez más, que dejes de explotar nuestra tragedia familiar para intentar restaurar tu imagen de ‘chica buena’”, disparó.

En cuanto a su decisión de no ser parte del reboot, en 2019 fue más que categórica. “Nunca más. Es un ‘no’ de mi parte. Aprendés lecciones de la vida, y mi lección es que tengo que trabajar con buenas personas y tratar de que el trabajo sea divertido”, expresó Cattrall quien, cuando surgieron rumores de que peleas en el set con Parker, no esquivó la controversia. “¿Somos mejores amigas? No, somos actrices profesionales y tenemos nuestras propias vidas separadas”, apuntaba.

El enojo de Kristin Davis por los comentarios en las redes

Por otro lado, Kristin Davis se pronunció en contra de los ataques que está sufriendo en redes en relación con su apariencia en la serie. En diálogo con The Sunday Times Style Magazine, la actriz aseguró estar “en shock” por la fascinación de los televidentes acerca de si se sometió o no a cirugías.And Just Like That… tráiler oficial

“Todo el mundo quieren comentar, a favor o en contra, ya sea sobre nuestros cabellos o sobre nuestros rostros, sobre esto o el otro, y hay un nivel de intensidad que me shockeó, que me enojó, me siento muy enojada y no me gusta estar así todo el tiempo. Sé que los comentarios están, pero trato de no verlos”, expresó y añadió: “Me estresa porque a veces me dan ganas de llamar a esas personas para preguntarles qué están haciendo, eso es lo que tienen las redes sociales, no sabés quiénes son los que te critican, pero te tiran bombas”, concluyó molesta.