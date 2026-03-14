Kicillof y la hipocresía libertaria: “Adorni le debe una explicación a la gente”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se metió en la polémica por los vuelos de Manuel Adorni y su esposa. “La gente se merece una explicación de tipos que siempre se pusieron la gorra”, dijo el mandatario provincial sobre el jefe de Gabinete. “Las explicaciones que tenga que dar, cualquier funcionario las debe dar”, agregó.

“A los peronistas todo el tiempo nos piden explicaciones de todo, todo es escandaloso”, dijo el gobernador en una entrevista con Radio La Voz. “Si tiene plata para pagar un viaje tiene que explicarlo. Y otra cuestión es la hipocresía. Él se cansa de señalar cosas y ahora tiene que explicar. Las reglas las puso él“, comentó, en referencia al video que reapareció de Adorni, en el que explica claramente que los familiares no pueden ser parte de las comitivas que viajan en el avión presidencial.

“Tanto Milei como Adorni dicen burradas para justificar cosas“, remarcó Kicillof y recordó que, durante su campaña, el presidente afirmaba que iba a viajar en aviones de línea para reducir el presupuesto.

Además, el gobernador destacó su desacuerdo con las respuestas del gobierno a los continuos cuestionamientos de los últimos días. “Cuando las propias reglas que imponen no se cumplen, bueno… ‘nos persigue la prensa, la cosa’, y empiezan a insultar a todo el mundo”. “Si muestra los papeles supongo que va a haber más claridad”, agregó.

“Más allá de que después podemos discutir si en un viaje puede ir o no puede ir tal persona, todo eso está para discutir, pero lo cierto es que si el propio gobierno lo prohibió para marcar que otros lo hacían y después ellos mismos lo hacen“, cuestionó.

Kicillof luego sostuvo: “Sobre las cuestiones que están planteando de si podía o no pagarse los pasajes: los funcionarios no tenemos mucho, sobre todo en lo patrimonial, por reglamento y normativas que existen, tenemos que mostrar nuestro patrimonio, explicarlo. Entonces, las explicaciones que tenga que dar cualquier funcionario las tiene que dar“.

“Pero bueno, a veces parece que hay cosas que hacen de sapos, ¿no?, de olfas, y me parece que eso después le cae mal a la gente“, dijo en alusión a la “hipocresía” del gobierno, que crea leyes para controlar al resto y luego ellos mismos incumplen.

El gobernador también opinó de la actualidad del país y del gobierno del presidente Javier Milei. “La macroeconomía está mal y la micro está espantosa“, dijo Kicillof a La Voz En Vivo. “Hemos tenido una de las peores temporadas de verano por la falta de consumo, se cierran empresas y negocios todos los días“, expresó.

“Este es el gobierno más unitario y centralista de la historia“, agregó. “El Gobierno de Milei le robó plata a las provincias. Nosotros tenemos siete causas en la Justicia porque incumple leyes y convenios”, dijo. “Milei no hace nada en las provincias y encima les roba“, cerró el mandatario provincial.

Fuente: Perfil







