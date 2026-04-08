Kicillof: “No pasó nada de lo que Milei prometió”

Kicillof apuntó contra el modelo económico de Milei y sostuvo que crece la búsqueda de una alternativa. Claves de su estrategia y proyección nacional.

Axel Kicillof empieza a dar señales cada vez más claras de proyección nacional en un contexto de desgaste del gobierno de Javier Milei. En una entrevista con Tuny Kollmann en Radio 10, el gobernador bonaerense no sólo cuestionó con dureza el rumbo económico del oficialismo, sino que también buscó posicionarse como una alternativa política dentro del peronismo, en un escenario donde —según su diagnóstico— crece la decepción social.

“Muchos se han decepcionado con Milei y están buscando una alternativa”, afirmó Kicillof, en una frase que sintetiza tanto su lectura del momento como su estrategia. El gobernador planteó que, aunque sus advertencias sobre el impacto del ajuste se están cumpliendo, los resultados son “tremendos” y no dejan margen para celebraciones: “Lamentablemente, por más de que haya acertado en el pronóstico de las previsiones que teníamos, los resultados son tremendos, para las pymes y para las familias, para los sectores económicos en nuestra provincia de Buenos Aires, las finanzas públicas y la educación. No hay motivo para alegrarse”.

Kicillof encuadró el programa económico de Milei dentro de una tradición conocida. “La explicación de estos problemas económicos siempre tienen los mismos resultados y las mismas justificaciones, con algún componente coyuntural en el caso de Milei, que se vino a presentar como anarcocapitalista, como outsider”, señaló. Y reforzó esa idea al remarcar la continuidad de nombres en el gabinete: “Uno ve que el ministro de Economía es Toto Caputo, ministro de Macri. Sturzenegger, el gran ideólogo de la Ley Bases, Bullrich, mucha novedad no hay”.

En ese sentido, el gobernador apuntó al contraste entre las promesas de campaña y la realidad: “Milei debe estar decepcionando a varios que los votaron, está haciendo un programa de ajuste convencional”. Y agregó: “Presentaba una mejora, iba a dolarizar los salarios y no pasó nada de esto. El gobierno anterior al de Milei también, con ese muchas expectativas no se cumplieron”.

La crítica no se limitó al presente, sino que incluyó una mirada estructural sobre la economía argentina, en particular en materia energética. “Nos quedamos sin energía propia y sin autoabastecimiento energético”, sostuvo, al tiempo que recordó que “con YPF privatizada, se generó un agujero de 12 mil millones de dólares por año en la balanza comercial”. En contraposición, defendió decisiones del pasado reciente: “Lo de Vaca Muerta fue una decisión adecuada por una situación que se venía deteriorando por la gestión de Repsol”.

Kicillof también cuestionó el posicionamiento internacional del gobierno nacional: “Milei despreció la oportunidad de convertirnos en parte de BRICS”, marcando diferencias en política exterior y desarrollo estratégico.

En paralelo, comenzó a delinear su armado político. “Estuvimos en Tierra del Fuego, estuvo Quintela, Melella, estamos trabajando en formar un espacio dentro del peronismo, que es el MDF (Movimiento Derecho al Futuro)”, explicó, en referencia a un intento de reorganización interna del espacio opositor. Allí también dejó definiciones sobre la dinámica del peronismo: “Hay sectores que van y vienen, no son firmes en sus posiciones”.

Sobre la interna y el liderazgo, fue cuidadoso pero firme: “Con Cristina, dentro del peronismo fuimos a elecciones. Está lo del PJ. Mi respuesta sería que quienes somos oposición a Milei vamos buscando alternativas para dar respuesta en conjunto”. Y volvió a respaldar a la ex presidenta: “La presión sobre CFK siempre ha sido clarísima, tiene una condena totalmente injusta”.

Kicillof también contextualizó las decisiones económicas del pasado reciente: “Con la pandemia, se paró buena parte del consumo y la producción. En todos los países del mundo se recurrió al sostenimiento de la economía a través del Estado”.

En conjunto, las definiciones del gobernador configuran algo más que una crítica coyuntural: delinean un posicionamiento político que apunta a capitalizar el descontento con el oficialismo y a reconstruir una alternativa dentro del peronismo. Con un discurso que combina diagnóstico económico, reivindicación de la intervención estatal y armado territorial, Kicillof empieza a perfilarse como uno de los dirigentes con mayor proyección hacia la carrera presidencial.

Fuente: Revista Noticias