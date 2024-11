Kicillof le dijo “vendepatria y figureti” a Milei y cuestionó la privatización de la Hidrovía

El gobernador afirmó que el presidente busca ser “una celebrity” y le achacó las políticas “anacrónicas e inadecuadas” ya que “Trump y medio planeta” entienden que hay que volcarse a la protección de la producción y el trabajo nacional.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó hoy a la administración de Javier Milei por no proteger la soberanía nacional y destacó su “importancia” más allá de lo que digan “los vendepatrias que nos gobiernan”. Kicillof tambien disparó contra la privatización de la Hidrovía, señaló que es una violación de la Constitución y reconoció sentir “vergüenza” por “la entrega de la que somos testigos”, al encabezar un acto por el Día de la Soberanía Nacional desde el monumento “Batalla Vuelta de Obligado”, en San Pedro.

“La soberanía nacional es tremendamente importante y sensible para nuestro pueblo”, postuló Kicillof y añadió: “Digan lo que digan y hagan lo que hagan los vendepatrias que gobiernan”. “Le digo a Milei: hay que proteger la producción y el trabajo nacional. Lo entienden (Donald) Trump y medio planeta, las principales potencias, y nos quieren entregar de pies y manos”, cuestionó.

Asimismo, caracterizó a Milei de “figureti” por intentar “codearse con millonarios” que “nada le traen” al país y abandonar la “unidad latinoamericana”. “Un afán de figureti, de hacerse famoso, de ser una celebrity, de codearse con millonarios que después nada nos traen”, le recriminó al mandatario y opinó que lo hace “para llamar la atención porque no tiene una explicación racional, no tiene una explicación desde el interés nacional”.

“Rechazamos por traición a la soberanía el abandono de la región que está llevando adelante Milei”, expresó Kicillof. “Estas políticas que lleva adelante Milei son anacrónicas e inadecuadas porque hoy el mundo defiende su producción, su trabajo y su soberanía y estamos ante una época de nacionalismos”. El mandatario bonaerense encabezó el acto junto a la vicegobernadora Verónica Magario; y los ministros provinciales de Salud, Nicolás Kreplak, y de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis.

Kicillof contra la privatización de la Hidrovía y Aerolíneas Argentinas

El Gobierno avanzó con la licitación de la Hidrovía este miércoles, a través de la subsecretaría de Puertos Navegables. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo ayer que esto “contempla una fuerte modernización de la gestión de la vía fluvial, por la que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino”. Es decir, el operador privado estará a cargo de esta modernización y además habrá una serie de controles sobre esa concesión a cargo del Estado.

“Estamos frente al Paraná, qué mejor lugar que este para hablar de la llamada licitación que vienen amenazando en lanzar para la vía navegable troncal. Nuestra Constitución Nacional es clara: dice en su artículo 124 que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en nuestro territorio”, introdujo el gobernador hoy en su acto en San Pedro.

“Nuestro territorio, nuestro río. Milei no puede privatizarlo, ni darle la espalda a las provincias, y vamos a actuar en consecuencia de lo que es una violación de la Constitución”, dijo, adelantando una posible presentación ante la Justicia. “La provincia de Buenos Aires no va a dejar que se entregue la soberanía argentina y sabe que la patria no se vende”, definió.

Axel Kicillof: “Un país no se mueve como un mercado”

Kicillof reclamó obras para dragar el canal Magdalena y anunció que presentarán un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar de interés provincial esa construcción porque aseguró que “es construir eficiencia, competitividad, más producción, más trabajo, pero es recuperar soberanía y no para nuestra provincia, para toda la Argentina”. “Si ellos no piensan hacerlo, lo va a hacer la provincia de Buenos Aires”, insistió.

“Esto que hoy se llama Hidrovía para algunos, vía navegable troncal para nosotros, y río Paraná para nuestra historia, es un río que por su importancia traslada el 80% del comercio exterior argentino. La disputa del río Paraná que tuvo lugar en ese tiempo en realidad es uno de los ejes centrales que explican la historia argentina”, analizó Kicillof, comparando la situación actual con la batalla de la Vuelta de Obligado.

“La centralidad de por dónde iban a salir y entrar los productos que se hacían en nuestra tierra y dónde iba a venir el comercio del exterior es una disputa que parece que es del siglo XIX, pero créanme que estamos hoy inmersos en un capítulo de la misma discusión”, profundizó y añadió: “La intención en aquel momento era buscar lo que ellos llaman la libre navegación de los ríos. ¿De qué libertad están hablando si era para saquear a los argentinos? Lo llamaban libre cuando era para hacernos esclavos”.

“Nosotros, que creíamos que la discusión de unitarios y federales era de otro siglo, ahora le quieren sacar todo a las provincias para quedárselo en las 20 manzanas porteñas, en la city y los barcos. Unitarios, centralistas… las mismas batallas”, puntualizó. También criticó “los ataques directos que sufre la Causa Malvinas y su reivindicación a Margaret Thatcher” y el rechazo a ingresar a los BRICS. “Hay que ser necio y tener anteojeras ideológicas absolutamente equivocadas y obtusas para hacerle tanto daño a la Argentina. Se lo vamos a seguir reclamando y ni bien podamos lo vamos a revertir”, prometió.

Por último, el gobernador bonaerense manifestó su repudio ante lo que calificó como “otro intento más de malvender y privatizar Aerolíneas Argentinas“. “Hay que tener la mirada muy estrecha o ser un mentiroso para afirmar que las ventajas de tener una aerolínea de bandera pasan solamente por el balance de la empresa”, dijo y enfatizó: “Un país no se mueve como un mercado”.