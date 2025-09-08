Kicillof: “Las urnas le dijeron a Milei que no se puede gobernar más con odio y maltratos”

“Van a tener que rectificar el rumbo, las urnas dijeron que no se puede gobernar más con odio, con maltratos y con insultos”, señaló el gobernador y le pidió a Milei que tenga el “coraje” de llamarlo para “reunirse y trabajar”.

En un clima de euforia, tras una holgada victoria del peronismo en las legislativas provinciales, el gobernador Axel Kicillof habló desde el búnker de Fuerza Patria (FP) en La Plata, en la esquina de las calles 51 y 10. “Es una victoria aplastante, gracias a Sergio (Massa) y a Cristina (Fernández de Kirchner), injustamente condenada, que debería estar en este escenario”, expresó al iniciar su discurso.

Acompañado por intendentes y el gabinete provincial, el gobernador le agradeció a los votantes por el acompañamiento y, especialmente, a los mandatarios municipales que “nunca se agacharon” y lo respaldaron en la gestión y la elección. A continuación, remarcó la transparencia de los comicios y dijo: “Contra todo pronóstico y los agoreros de siempre, pudimos hacer una de las elecciones históricamente más pacíficas y limpias de la provincia”.

“Estamos en una etapa y una época donde la gente y el pueblo la está pasando muy mal, pero permítanme festejar que con una boleta le venimos a poner un freno al gobierno de Javier Milei“, agregó Kicillof y siguió: “Nos arrebataron los recursos, 12 mil millones de pesos nos arrebató el Gobierno nacional. Nos atacaron, nos insultaron, una y mil veces, pero nosotros nunca respondimos con maltrato, nos dedicamos a trabajar por la provincia“.

“Van a tener que rectificar el rumbo, las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública, las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados, las urnas, con 13 puntos de diferencia le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad, las urnas gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la universidad, ni la ciencia ni la cultura”, subrayó en un mensaje para el Ejecutivo nacional.

“Las urnas dijeron que no se puede gobernar más con odio, con maltratos y con insultos. Las urnas le dijeron que el gobierno nacional tiene que intervenir y que no puede actuar con indiferencia ante los despidos y los cierres de las empresas, es una obligación, no es optativo”, afirmó y le señaló al gobierno nacional: “A respetar la Constitución, a respetar la división de ponderes, a respetar el país federal”. “Milei, el pueblo te dio una oren, no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen, goberná para el pueblo, eso te pidieron las urnas y eso te pedimos nosotros”, agregó.

En otro tramo de su discurso hizo una autocrítica sobre la gestión del Frente de Todos y llamó a ampliar la coalición opositora. “Venimos de una enorme decepción a nivel nacional de nuestro propio gobierno, ganamos pero ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerzas, en el peronismo y afuera del peronismo“, sostuvo.

Hacia el final, Kicillof volvió a dirigirse al jefe de Estado y le pidió: “Por enésima vez, le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas, espero mañana el llamado. Tené el coraje y la valentía para reunirnos y para trabajar y ponerte e acuerdo”.

Además, prometió que va a seguir en coordinación con el resto de los gobernadores, con los que hoy tienen un grupo de whatsapp y con quienes han realizado reclamos a la administración nacional por problemáticas comunes. “Vamos a seguir trabajando con las otras provincias de la argentina ante la desintegración que plantea al gobierno nacional”

Por otro lado, en relación a los rumores sobre una posible desestabilización económica por la derrota de LLA que algunos sectores anticiparon, Kicillof descartó la responsabilidad en eso del peronismo. “Los que están desestabilizando y desequilibrando la economía argentina no están en este escenario ni en esta capital, están en el gobierno nacional”, aseguró.

Finalmente, en sintonía con algunos de los cantos que la militancia expresó en el búnker, como “Se siente, Axel presidente“, el mandatario señaló que con los resultados obtenidos “queda confirmado que hay otro camino y que hoy empezamos a recorrerlo“. Todo indica que, con los números obtenidos, el mandatario sale fortalecido de cara al 2027.

El mensaje de Cristina Kirchner en el búnker

La ex presidenta, además de saludar desde el balcón de Solís 1111 a la militancia que se reunió frente a su casa a festejar los resultados, envió un mensaje de audio grabado al búnker de La Plata. En el que dijo que la elección fue “una jornada histórica” en la que los bonaerenses “decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, para los que lo votaron y para quienes no lo hicieron”.

“Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender (a Milei) que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace. Es una elección de medio término y el presidente tiene la responsabilidad e escuchar al pueblo e la provincia que representa casi el 40% del electorado nacional. Ruego a Dios que le dé serenidad y sabiduría para hacerlo”, señaló la titular el Partido Justicialista.

Las palabras de Cecilia Moreau y Nicolás Kreplak

En la previa a la aparición de Kicillof, en el escenario del búnker, tomaron la palabra dos de los referentes de los otros espacios que componen Fuerza Patria. En representación del Frente Renovador, la diputada Cecilia Moreau destacó el rol de los intendentes para construir el triunfo electoral. “Los intendentes desde sus territorios demostraron una enorme capacidad de organización y contención ante una sociedad que está sufriendo el ajuste, la crueldad, la motosierra y el abandono”, sostuvo y agregó que el resultado “abre un cambio que nos llena de esperanza”.

Mientras que, por parte de La Cámpora, habló el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, quien remarcó que la campaña que ahora se iniciará de cara a octubre “tiene un color distinto porque ha quedado claro lo que siente casi el 40% el país que es la provincia de Bs. As.”

Los resultados de las elecciones

A pesar de los pronósticos y los sondeos, que preveían una baja participación y un resultado ajustado entre La Libertad Avanza (LLA) y FP, las urnas demostraron lo contrario. El peronismo se impuso cómodamente con 13 puntos de diferencia respecto al oficialismo libertario, que quedó segundo, y votó el 63% del padrón electoral, así lo confirmó la jefa de asesores de la gobernación bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, a las 20:20 del domingo.

De acuerdo a los resultados provisorios, con el 82% de las mesas escrutadas, FP obtuvo el 46,93% (3.264.993 votos), LLA el 33,85%, Somos Buenos Aires el 5,41%, el Frente de Izquierda el 4,37 %. En conferencia de prensa, el funcionario y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, aseguró que “FP está ganando en seis de las ocho secciones electorales y 99 municipios de los 135 que tiene la provincia” y consideró que “los resultados han sido realmente contundentes”. Los números despejan cualquier hipótesis de fraude, como la que intentó instalar el oficialismo nacional antes de los comicios con cuestionamientos hacia el sistema de la boleta larga de papel.

La amplia diferencia de FP por encima de LLA, que se unió con el PRO con el objetivo de que la sumatoria de los votos de ambos espacios le ganaran al peronismo, fortalece el liderazgo de Kicillof que se jugó a todo o nada el desdoblamiento electoral.