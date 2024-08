Kicillof: “La ideología austríaca nunca se aplicó y no es importante ni en Austria”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires habló en un encuentro sobre educación. En su discurso discutió las bases teóricas que defiende el presidente libertario.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó nuevamente contra la teoría político-económica que sostiene el presidente Javier Milei este jueves 8 de agosto en el marco de su discurso en el Encuentro Provincial de Educación a 140 años de la sanción de la Ley 1420, que estableció la educación primaria gratuita y obligatoria. En su discurso también retrucó los dichos del mandatario durante la exposición Rural de Palermo.

“Escuchábamos al Presidente decir que quería llevarnos hacia una etapa histórica del pasado, convertirnos en Irlanda en 35 años. Me resultaba revelador. Yo, sin nada personal contra los irlandeses, no quiero ser irlandés, quiero ser argentino”, cuestionó el gobernador. Luego siguió: “Nos dice que vamos a aplicar la ideología austríaca. Les aviso que, para decepción de muchos, la austríaca nunca se aplicó, no se aplica y no es importante, por ejemplo, en Austria. La escuela austríaca no goza de demasiado prestigio en Austria. Nos quieren llevar a Irlanda pasando por Austria. Estamos escuchando todo eso”.

Estas afirmaciones surgen luego de que, en varias ocasiones, el libertario reivindicara el modelo irlandés de desarrollo económico por el aumento de su PBI per cápita desde 1990 en adelante luego de ser, según sus dichos, el país más pobre de Europa occidental.

En cuanto a la educación, Kicillof criticó al diputado de La Libertad Avanza (LLA) Alberto Benegas Lynch: “Dijo que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, podés hacerlo. Señor Bertie eso no es libertad, se llama esclavitud. Mandar a tu hijo al taller está penado por la ley, es trabajo infantil, sacarlo de la escuela es violar leyes, eso se abolió en 1813″.

Además, el gobernador bonaerense reveló una reunión que tuvo con el Presidente y el resto de los gobernadores meses atrás. “Milei dijo que ahora venía la onda del ajuste, que había que achicar todo, aunque sea cruel y hubiera que echar gente. Y yo con un poco de espanto observaba cómo muchos de mis colegas se plegaban a esto como si fuese una cuestión de mandato y decían que iban a echar a personas, a cerrar ministerios, como haciéndose eco de lo que proponía el Presidente”, detalló.

En ese momento, según relató, Kicillof escuchaba y veía cómo “incluso de gobernadores que habían sido reelectos y en el mandato anterior hacían gala de esas dependencias y ministerios y decían que había un nuevo clima de época”. “Yo dije que no estaba de acuerdo y que no lo iba a hacer, dije que nos habían votado en la Provincia de Buenos Aires para tener más Estado, más educación, más seguridad, más infraestructura. Esos vientos de ajuste, de recorte, de destrucción, de falta de reconocimiento de derechos, acá no es que la Provincia esté alambrada, pero les puedo asegurar que no entran”, continuó.

Para el funcionario, Milei quiere “fundir a las provincias” como una “especie de castigo”, y que la eliminación del Fondo del Transporte y del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) fueron dos medidas en ese sentido. “Esto afecta al gobernador, pero también le sacaron la plata del bolsillo a los docentes. No era plata para el gobernador, era para los bonaerenses”, siguió.

También criticó a los libertarios por usar reivindicar a Julio Argentino Roca o Domingo Faustino Sarmiento. “No tienen derecho, no pueden desentenderse de la inversión, del acompañamiento del sistema educativo. No es optativo. Repudio que reivindiquen a Roca y Sarmiento, pero recorten sobre las cosas que hicieron en educación. Basta de ensuciarlos destruyendo lo mejor de su obra, repudiando lo mejor de su legado, basta de utilizarlos para hacerles decir cosas que no decían”, desafió Kicillof. “Los usan para prestigiarse, pero destruyen su legado. Roca era fanático de la obra pública como instrumento de acceso e igualdad, era para dar más productividad. Estaban a favor del Estado y de su función. Basta de ensuciarlos”, sumó.

Para cerrar se refirió al uso de las redes sociales para atacarlo. “Lo peor que nos puede pasar es caer presos de esas operaciones de convencimiento social, de ingeniería social, y casi de marketing político que nos dicen que a nadie le interesa más tal cosa, y machacan con que la sociedad cambió y que a nadie le interesa nada”, cerró Kicillof.