Kicillof habló tras la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández: “Estamos shockeados”

Luego del escándalo de los seguros, el ex presidente fue denunciado por violencia de género por la ex primera dama, Fabiola Yañez

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que está “en shock” tras la publicación de una serie de fotografías que en las que aparece la ex primera dama Fabiola Yañez con marcas de golpes en un ojo y un brazo, tras su denuncia contra el ex jefe de Estado, Alberto Fernández por violencia de género.

Qué dijo Axel Kicillof sobre la denuncia contra Alberto Fernández

“Todos estamos muy shockeados por esta situación. Esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la Justicia y lo resuelva. Es gravísima la denuncia. Así que, bueno, estamos todos en shock”, sostuvo Kicillof en declaraciones radiales.

Kicillof fue uno de los primeros altos perfiles del peronismo que se pronunció sobre el hecho que involucra al ex mandatario Fernández.

Las imágenes, dadas a conocer por el sitio Infobae, muestran a Yañez con un ojo morado y otra marca en el brazo, cerca de la axila derecha, como consecuencia de una supuesta agresión de Fernández.

Violencia de género: los chats con Fabiola Yañez

Además, también aparecieron chats entre la mujer y el ex mandatario, en los cuales Yañez expresa: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás”.

“Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando”, añade la ex primera dama.

Uno de los chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández, que se filtraron este jueves.

Por su parte, Fernández respondió: “Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará”.

La denuncia generó un escándalo y dejó al ex mandatario en una posición complicada, que se suma a la polémica surgida por otra causa abierta recientemente: la de los seguros, en la que también está involucrado.

La reacción del entorno de Alberto Fernández

las fotos de la ex primera dama Fabiola Yañez con moretones en la cara y el cuerpo cayeron como una bomba en el entorno del ex presidente Alberto Fernández, que se reduce a un círculo cada vez más chico debido a que algunos de los dirigentes que fueron sus más cercanos empezaron a tomar distancia o deciden guardar un silencio absoluto.

Fuentes consultadas por iProfesional indicaron que el ex presidente ya grabó una entrevista con el diario El País de España para hacer un descargo sobre la acusación de su ex pareja. Esperaban que fuera publicada entre este viernes y sábado.

Sin embargo, la publicación de las fotos, junto con los mensajes de WhatsApp donde Yañez le decía “esto no funciona así; todo el día me golpeás”, alteraron el escenario y profundizaron no solo la soledad política del ex mandatario, sino también la personal.

Entre los dirigentes más cercanos al ex presidente son pocos los que responden algún mensaje de la prensa y lo hacen pidiendo estricta reserva de su nombre. Según pudo averiguar este medio, algunos hace tres o cuatro días que no hablan con Fernández y hoy todos niegan haber conocido situaciones de violencia física y golpes entre él y Yañez. Pero no ocultan el “shock” por las imágenes que se difundieron.

En los días previos, los ex funcionarios Julio Vitobello, Juan Manuel Olmos y Vilma Ibarra fueron algunos de los que visitaron a Fernández en el departamento de Puerto Madero que le presta el empresario José “Pepe” Albistur. Todos tienen una relación personal de años con el ex presidente al margen de la política.

