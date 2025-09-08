Kicillof dijo que sigue esperando el llamado de Milei: “Que se baje del pedestal”

El gobernador bonaerense afirmó que el triunfo oficialista en las elecciones provinciales es “un rechazo contundente al modelo de ajuste, maltrato y agresión del gobierno de Milei”. También reclamó diálogo institucional y acusó al Presidente de incumplir la Constitución.

En el día después del triunfo categórico del peronismo ante La Libertad Avanza, Axel Kicillof dijo que Javier Milei “está incumpliendo la Constitución Nacional” porque “no puede hacer lo que se le cante”. El gobernador bonaerense desafió el domingo a la noche al presidente para que se comunicara con él para hablar. Este lunes dijo que tiene “400 llamados sin responder”, pero ninguno del mandatario nacional.

“Imaginate que no me muero de ganas de hablar con él. Pero tengo una responsabilidad, para hablar de los problemas reales del país. Yo no quiero discutir Keynes contra Hayek. Quiero hablar de la vida real”, sostuvo Kicillof en el programa Argenzuela, de Jorge Rial, en Radio 10.

El mandatario atribuyó el resultado favorable a tres factores principales: la conformación de una boleta única de Fuerza Patria, la unidad del peronismo y la decisión estratégica de desdoblar las elecciones. “Fue una decisión generosa de todos los sectores. Nos permitió frenar a Milei y decirle que así no va más. No sé si es voto castigo, pero sí es un llamado de atención de todos los sectores que han sido agredidos por su gobierno, que son prácticamente todos los que habitan la provincia de Buenos Aires”, aseveró.

Y añadió: “Le pedí que levante el teléfono y tengamos una reunión. Yo estoy a la espera del llamado. Nosotros con los ingresos de la provincia financiamos al gobierno nacional pero no para que se la timbeen. Nos pararon mil obras”.

Kicillof analizó el triunfo electoral y habló sobre el gobierno libartario. Dejó estas frases:

“Esto es ponerle un parate a la tendencia autoritaria que tiene el gobierno de Milei”.

“No sé si fue un voto castigo, pero sí un llamado de atención”.

“Ellos se preocupan de la macro, pero se olvidan de la micro que es el día a día de la gente y la están pasando mal”.

“Milei no dejó sector por atacar y agraviar, desde lo económico y desde lo verbal”.

“El pueblo bonaerense desde hace tiempo que no está de acuerdo con estas medidas del gobierno”.

“El gobierno nos quiere fundir a la provincia, no nos dan los recursos, nos deben muchísimo dinero. En la Provincia hacemos la contracara de Milei”.

“Yo creo que la gente valoró el esfuerzo que hacemos con las condiciones que tenemos”.

“Ganamos en 104 municipios de 135 a la Libertad Avanza, fue un triunfo muy categórico”.

“Hubo señales muy claras de la no pelea, la no interna…, hay muchos mensajes en esta elección para analizar y tomar nota de cara al futuro”.

“La Argentina está sufriendo mucho con estas políticas de gobierno”.

“En el discurso de Milei vi una contradicción, dijo que aceptó la derrota y va a tomar nota, pero al mismo tiempo dijo que va a profundizar las medidas económicas”.

“Todavía no me llamó Milei, tengo 400 mensajes por responder, quizás ahí aparece. Estoy a la espera de su llamado”.

“El 40% del país está en la provincia de Buenos Aires, sus medidas le pegan fuerte a los bonaerenses”.

“No puede ser que le peguen a los jubilados”.

“Las encuestas, casi que le pifiaron todas, daban empate técnico o diferencia por un punto… es una constante y un problema metodológico”.

“Milei dijo que iba a pintar la provincia de violeta, que iba a arrasar y no fue lo que reflejaron las urnas”.

“Necesitamos que Milei cambie el rumbo, hay que cuidar a la gente, a los laburantes, a los jubilados”.

“Milei está incumpliendo la Constitución Nacional, no puede hacer lo que se le cante, está haciendo sufrir a millones de argentinos”.

“Falta todavía para el 2027, gobernar es muy difícil con Milei de Presidente”

“Que Milei se dé un baño de humildad”.

“Milei está yendo en contramano hasta incluso de los líderes que él admira como Trump, que es defender a la industria nacional”.

“Espero que Milei tenga un gesto de sensatez, no se puede gobernar con locura

“Creo que es un momento delicado, hay que actuar con responsabilidad, cordura y sensatez y el primero que tiene que serlo es el Presidente Milei”.

“Es un gobierno que tiene un disfrute sádico”.

“El pueblo bonaerense valora la obra pública, la salud, la producción”.

“Hace 20 años no se ganaba una elección intermedia. Es una vuelta de página”.

“Tres mensajes: repudio, acompañamiento al gobierno de la provincia y los intendentes acompañaron”.

“Milei ante su propia soberbia debería defender los puestos de trabajo, la producción”.”Milei debería estar reunido para que esto afecte lo menos posible al pueblo”.

“Si Milei tomó nota ayer, debe entender que no se gobierna un país mirando variables financieras”.

“Él no dijo que el ministro iba a ser el mesadinerista de Caputo”.

“Nosotros no conseguimos hablar con los funcionarios de cada uno de los ministerios”.

“¿Quién votó al jefe, a Karina?”.

“Iban a recorrer la provincia provocando. Empezaron a hablar de un magnicidio. Hablaron de intervenir la provincia de Buenos Aires. Que se baje del pedestal”.

“Lo peor que podemos hacer ahora es transformar esto en más lío. No. Tiene que ver si puede ordenar un poco su gobierno. Es un gobierno lleno de internas. Con Spagnuolo el funcionario despedido número 146”.

“Nos enteramos de que vino a sacar la casta y tiene cinco Menem, dos Caputo, Patricia Bullrich”.

“No es un problema conmigo, es con la provincia, con el pueblo, con el resto de las provincias”.

“No reconoce ni lo que está haciendo. En los primeros meses, gastó más en intereses que en jubilación”.

“Ayer podríamos haber dicho cualquier cosa, pero está en juego el laburo, el salario, la discapacidad, la soberanía está en juego. No es joda”.

Finalmente, Kicillof sostuvo que la elección dejó un mensaje claro: “La gente valoró el esfuerzo que hacemos con las condiciones que tenemos. Ganamos en 104 de 135 municipios, fue un triunfo categórico. La Argentina está sufriendo mucho con estas políticas de gobierno, y necesitamos que Milei cambie el rumbo. Gobernar no es mirar variables financieras, es cuidar a la gente, a los laburantes y a los jubilados”.

