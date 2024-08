Kicillof criticó al Gobierno por el vínculo con las provincias: “Hay riesgo de disolución nacional”

El mandatario bonaerense criticó a Javier Milie durante un encuentro organizado en el Consejo Federal de Inversiones, del que participaron al menos ocho gobernadores del país

En un encuentro organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con gobernadores y funcionarios de todas las provincias, Axel Kicillof criticó con dureza la gestión de Javier Milei y advirtió que por el repliegue de Nación existiría, a su juicio, “riesgo de disolución nacional”.

“La ausencia del gobierno nacional es ruidosa. Su silencio mete un ruido atronador. Necesitamos que esté acá el gobierno nacional. Su ausencia no es que nos saca una carga o nos da más autonomía y libertad. No hay libertad para las provincias, es un riesgo de disolución nacional y no nos vamos a someter a este programa de disolución nacional”, afirmó el mandatario, que habló en el CFI junto al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y el anfitrión Ignacio Lamothe.

En el marco de la Cumbre Federal de Logística, que se celebró el 65° aniversario del Consejo, Kicillof advirtió que “en este contexto de ausencia del Gobierno nacional, las provincias estamos profundizando la cooperación bilateral y regional para pensar la logística de un país federal, en el que nadie se salva solo”.

En el panel “Logística para el Desarrollo, diálogo con Gobernadores”, el gobernador bonaerense aseguró que “la cuestión de la logística no puede plantearse sin contemplar la matriz productiva, el crecimiento urbanístico y los desafíos en materia de turismo: involucra no solo rutas, ferrocarriles y puertos, sino a todos los ejes que hacen al desarrollo y a la construcción del país que queremos”.

Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei

En ese sentido, el gobernador bonaerense destacó: “Tenemos un proyecto estratégico para llevar adelante, el Canal Magdalena, que permitirá unir nuestras vías fluviales con el litoral marítimo”. “Se trata entonces de una obra que requiere también de una mirada federal, ya que le dará más soberanía a nuestro país y potenciará las capacidades de todas las provincias”, añadió.

El encuentro reunió a los principales actores del sistema logístico, con el objetivo de discutir iniciativas y delinear acciones que impulsen el desarrollo productivo en todo el país. Comenzó ayer y tras dos jornadas de intercambio en torno a ejes como la planificación de logística federal y urbana; corredores internacionales; nodos logísticos multimodales y puertos provinciales; la hidrovía; el transporte de carga aéreo; y el acceso al tren para el transporte de cargas y caminos rurales.

En el encuentro estuvieron presentes el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero y representantes de las provincias de La Rioja, Santiago del Estero, Misiones, Tucumán, Formosa, Mendoza, Río Negro, Salta, Chubut, Jujuy y Tierra del Fuego.

En la Cumbre Federal de Logística fueron invitados Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy); Axel Kicillof (Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis) y Claudio Melella (Tierra del Fuego); y por la tarde Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

En la jornada de ayer, el jujeño Sadir manifestó que “es muy importante para todas las provincias del país el desarrollo logístico, porque va a significar más crecimiento, más actividad económica, más puestos de trabajo y generar riquezas, que es lo que hoy Argentina necesita y el camino que tenemos que seguir”. Mientras tanto, el chaqueño Zdero propuso tener “una mirada de un sistema abierto en un mundo que va cambiando desde la funcionalidad hasta las actividades del territorio”.

“Lo primero que debe tener Chaco es un plan de Estado que trascienda en el tiempo y a los gobiernos, y que ese norte pueda fijar líneas claras. También ponernos de acuerdo para pensar el desarrollo no desde cada provincia, sino desde un Norte Grande que pueda integrarse al mundo y al país”, destacó.