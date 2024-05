Kicillof confirmó que no irá al Pacto de Mayo y ya son seis los gobernadores que se bajaron

Lo dijo durante un acto en el Teatro Argentino de La Plata junto a intendentes. Afirmó que el Gobierno nacional “está incumpliendo” sus obligaciones con la provincia que administra y remarcó que “hubiera concurrido si se dignara a dar lo que corresponde”.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó hoy que no asistirá a la firma del Pacto de Mayo que convocó el presidente Javier Milei para dentro de dos semanas en Córdoba y con él ya son seis los mandatarios provinciales que anticiparon que no formarán parte de la iniciativa. Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Gildo Insfrán, de Formosa; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, son los otros gobernadores peronistas que le dicen no a Milei. A ellos se les suma el santacruceño Claudio Vidal.

“La recesión, la caída de la recaudación y la quita ilegal de fondos por parte del Gobierno nacional impacta sobre la provincia y los distritos. Hoy estamos demostrando que el Gobierno provincial no deserta, respeta el federalismo y reconoce la importancia de las y los intendentes”, agregó, y aseguró que el Gobierno nacional “está incumpliendo con todas las provincias argentinas; donde ha pisoteado el federalismo en lo fiscal, económico, operativo y constitucional”.

En la misma línea, ayer, el riojano Ricardo Quintela sostuvo: “Al Pacto de Mayo no voy a ir. Antes de un pacto existe una conversación previa y esto es una imposición. Varios gobernadores no nos vamos a someter a eso”.

Además de la negativa de estos seis gobernadores a concurrir a firmar el pacto en Córdoba, existen dudas sobre lo que hará otro grupo de gobernadores, integrado por Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y los patagónicos Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

A 12 días de la fecha prevista para rubricar el Pacto de Mayo, el Gobierno nacional está en plena negociación por la media sanción en la Cámara de Senadores de la Ley Bases, y se mostró abierto a ampliar el temario de los diez puntos contemplados en el acuerdo con los gobernadores.