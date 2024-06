Kevin Spacey reveló entre lágrimas que su casa de Baltimore ha sido embargada

Tras las múltiples denuncias por abuso sexual, el oscarizado actor ha perdido gran parte de su patrimonio

Kevin Spacey, el conocido actor de 64 años, está enfrentando la ejecución hipotecaria de su casa en Baltimore debido a deudas acumuladas. En una reciente entrevista en el programa “Piers Morgan Uncensored”, Spacey explicó sus dificultades legales y financieras contra las que ha tenido que luchar a partir de que varias denuncias de abuso sexual comenzaron a aparecer.

La entrevista, cuyo avance fue compartido en redes sociales, muestra a un Kevin visiblemente afectado.

Durante la conversación, Morgan le preguntó a Spacey dónde vivía actualmente. El actor, evidentemente quebrado, baja la cabeza para que la cámara no lo vea llorar.

Sin embargo, su respiración y la forma en que se frunció su rostro terminó por delatarlo. Abatido, respondió: “Es gracioso que preguntes eso porque esta semana se está ejecutando la hipoteca de mi casa en Baltimore”. Añadió que su casa será subastada y que debe regresar a la ciudad para guardar sus pertenencias. Spacey ha residido en Baltimore desde que comenzó a grabar la serie “House of Cards” en 2012 y ha vivido en esa propiedad en particular desde 2016.

Kevin Spacey se mostró completamente abatido por las complicaciones financieras que enfrenta a partir de los juicios de abuso sexual REUTERS/Susannah Ireland/File Photo

Morgan también indagó sobre las razones detrás de la ejecución hipotecaria. Spacey, ganador de un Globo de Oro, mencionó que simplemente no puede pagar sus deudas. Aunque logró evitar la bancarrota en el pasado, confesó que aún le faltan por cubrir muchos gastos legales.

La dura lucha legal de Kevin Spacey

Las dificultades financieras de Spacey se han visto exacerbadas por los costos derivados de una serie de acusaciones de agresión sexual que salieron a la luz por primera vez en 2017, durante el auge del movimiento Me Too. Estas acusaciones afectaron drásticamente su carrera, resultando en su eliminación de la serie “House of Cards” y su edición fuera de la película “All the Money in the World”.

En los últimos años, otras personas han acusado a Spacey de comportamientos inapropiados similares, incluso el teatro Old Vic en Londres registró 20 denuncias en su contra entre 1995 y 2013. Los juicios no sólo significaron una pérdida de dinero enorme para Spacey y los papeles que en su momento estaba desempeñando. Hollywood le cerró las puertas por completo, impidiendo que volviera a presentarse frente a las cámaras.

Tras las varias denuncias de abuso sexual que enfrentó, Kevin Spacey perdió una gran parte de su patrimonio, incluso la posibilidad de seguir trabajando en Hollywood REUTERS/Susannah Ireland

“Perdí mi reputación, lo perdí todo en cuestión de días”, dijo el protagonista de “Belleza Americana” en su momento.

Durante su juicio en el Reino Unido en julio de 2023, Spacey también se declaró “destrozado” por las acusaciones, afirmando que sus acciones eran, en su percepción, “románticas” e “íntimas”.

En julio de 2023, Spacey fue absuelto de nueve cargos de agresión sexual en el Tribunal de la Corona de Southwark, Londres. Sin embargo, nuevas acusaciones surgieron en mayo de 2024, incluyendo declaraciones de su hermano distanciado, Randy, en la docuserie “Spacey Unmasked” de Investigation Discovery.

A pesar de ser absuelto de la mayoría de los cargos, Kevin Spacey volvió a estar envuelto en polémica tras el lanzamiento de un documental que volvió a acusarlo de abuso (Crédito: Max)

El documental afirmó, además, que Kevin había abusado de un colaborador en la serie de “House of Cards”, además de dar datos escandalosos de su infancia, como que su padre había abusado de su hermano y lo amenazó con no decir nada si no quería que el abuso se extendiera a Kevin.

Spacey se pronunció en redes y aseguró que comenzaría acciones legales contra el documental, acusándolo de no darle tiempo suficiente de reunir las evidencias para demostrar que lo que se cuenta en pantalla era mentira.

“Channel 4 ha rechazado con el argumento de que sienten que pedir una respuesta en 7 días a nuevas acusaciones anónimas y no específicas es una ‘oportunidad justa’ para que yo refute cualquier alegación hecha contra mí”, escribió Spacey en su cuenta oficial de X.

Por Uriel Monterrubio-Infobae