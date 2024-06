Kevin Costner explica su salida de “Yellowstone” y contempla volver bajo ciertas condiciones

El actor mencionó los desafíos que enfrentó durante el rodaje y las circunstancias necesarias para considerar volver al papel de John Dutton

El reconocido actor Kevin Costner compartió recientemente las razones detrás de su salida de la serie Yellowstone y las condiciones bajo las cuales consideraría regresar. Costner, quien interpretó a John Dutton, líder de la familia, dejó el drama popular de Paramount Network después de haber encabezado cinco temporadas entre 2018 y 2023.

Durante su participación en el programa Today, de la cadena NBC, el actor explicó que uno de los motivos principales fue la gestión del tiempo de producción. “El material tiene que estar listo en determinados momentos y no pudimos hacerlo. Después de cinco años pensé: no voy a hacer esto”, comentó. Costner mencionó que deseaba trabajar más de una vez al año y que hubo un momento en el que se perdió un año completo de producción, lo cual no podría repetir.

Savannah Guthrie, presentadora de Today, indagó en los detalles de su partida, y Costner recalcó: “Lo hice durante cinco años y pensé que ya lo había hecho, estar en condiciones de hacer las cosas”. Además, aseguró que el regreso estaba condicionado a “las circunstancias adecuadas”. “Si podemos conseguirlo, podemos hacerlo, y yo lo haré”, afirmó el actor ganador del Oscar.

Kevin Costner dejó Yellowstone por problemas de producción. (Créditos: Paramount+)

A pesar de su salida, Costner expresó todo su apoyo y amor hacia el proyecto. “He apoyado eso y me ha encantado, ha sido muy importante para mí. Me encantaría volver en las circunstancias adecuadas. Creo que eso es lo que todos queremos”, comentó. La posibilidad de un retorno no está descartada si las condiciones vuelven a alinearse.

En una entrevista previa con Entertainment Weekly, Costner comentó sobre su próxima película, Horizon, un western dirigido por él mismo. En la conversación, mencionó que todavía no se había comunicado con Taylor Sheridan, creador de Yellowstone, sobre la última temporada del drama que se estrenará en noviembre. “A él le gustan muchas cosas que a mí me gustan, y la idea de que trabajemos juntos no está descartada para mí”, dijo.

La última temporada de Yellowstone se estrenará en noviembre sin Costner. (Créditos: Paramount+)

El debut de Costner en Yellowstone fue en 2018, interpretando a John Dutton, propietario del icónico Yellowstone Dutton Ranch en Montana. La serie sigue varios conflictos en el rancho, incluidos enfrentamientos con desarrolladores y la reserva cercana de Broken Rock. La próxima temporada de la serie comenzará su producción y regresará en noviembre, según informó Entertainment Weekly.

Durante la entrevista, Costner reiteró su disposición a regresar al proyecto: “Siempre existe una posibilidad para mí de regresar al mundo de Yellowstone porque tenía un profundo amor por el proyecto”. La serie fue creada y escrita en gran parte por el cineasta nominado al Premio de la Academia Hell or High Water, Taylor Sheridan.

“Horizon” es el nuevo proyecto de Kevin Coster que debutará en dos partes, la primera en junio y la segunda en agosto. (Créditos: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Para sus seguidores, Costner dejó claro que valoraba intensamente el tiempo dedicado a la serie y la calidad del trabajo realizado. Costner enfatizó: “Me encantan los temas que Taylor elige, son muy interesantes para mí. Yellowstone se destaca como algo que podría continuar, pero esa es una pregunta para Taylor”.

La contribución de Costner a Yellowstone ha sido significativa, y los admiradores esperan verlo nuevamente en la pantalla si las condiciones se alinean. En tanto, su futuro inmediato se centra en su proyecto Horizon, que debutará en los cines en dos partes: la primera el 28 de junio, seguida de la segunda el 16 de agosto, fechas confirmadas para Estados Unidos.

Por Maria Eugenia Capelo-Infobae