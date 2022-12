Kate Winslet: “No voy a pedir disculpas por mi apariencia; si fuera un hombre, no habría tanto revuelo”

La actriz británica explicó por qué decidió lucir al natural en los dos últimos proyectos que la tuvieron como protagonista e instó a las mujeres de cuarenta a sentirse más poderosas y más sensuales

s una de las actrices más talentosas, versátiles y exitosas de su generación. Sin embargo, muchos espectadores de todas partes del mundo no le perdonan que, a diferencia de muchas colegas hollywoodenses, Kate Winslet no le preste especial atención a su apariencia.

En una reciente entrevista, la protagonista de Titanic, de 47 años, se hizo eco de esas críticas y redobló la apuesta: “ No voy a pedir disculpas por lucir como un desastre ”, expresó en el podcast Woman’s Hour, de la BBC. Parte de las críticas surgieron al verla interpretar a una oficial de policía pueblerina en la serie Mare of Easttown. Para interpretarla, tal como exigía la trama, la actriz no tuvo reparos en mostrarse casi al natural, con el pelo recogido y con ropa holgada. Algo que, según algunos defensores a ultranza del glamour de cartón y a cualquier precio de Hollywood, una estrella no debería hacer.

“ Nunca harías tanto alboroto o tanto ruido por la apariencia de un actor masculino, ¿verdad?” , preguntó Winset en el podcast. Y se respondió a sí misma: “No, no lo harías”. De esta manera, marcó una vez más el doble estándar que existe a la hora de juzgar a las estrellas masculinas y femeninas.

“ Me causa gracia la crítica. De hecho, tenía maquillaje puesto mientras interpretaba a Mare. Y cuando encaré mi siguiente proyecto, I Am Ruth, pensé: ‘Bueno, solo tengo una opción, ir un paso más allá’. Allí no solo no usé nada de maquillaje, sino que usé el cabello recogido en una cola de caballo, como lo hago todos los días de mi vida, de todos modos ”, reveló.

“Me preocupa apasionadamente destacar los temas de los que es necesario hablar y de los que quizás a la gente le resulte difícil hablar”, explicó. Y afirmó: “ No tengo miedo de parecer realmente un desastre la mayor parte del tiempo. Quiero decir, ¿quién se maquilla mientras hace la carrera escolar? Yo no ”.

La actriz reconoció que a los cuarenta cambiaron sus prioridades y dejó de preocuparse por cosas triviales, como su apariencia. De hecho, esta semana dejó una vez más en evidencia que no piensa hacerse demasiado problema por seguir las reglas de etiqueta de Hollywood, cuando volvió a usar en el estreno de Avatar: el camino del agua un vestido que ya había lucido siete años atrás. Se trata de un vestido gris perlado de corte sirena que ya había llevado en 2015, durante el Festival de Cine de Toronto.

Kate Winslet en el estreno de Avatar: el camino del aguaPhoto by StillMoving.net for Disney

“Hay partes de mi cuerpo que ya no hacen lo que quiero que hagan”, bromeó en la entrevista. Y aclaró: “Pero hay algo fabuloso en decir: ‘Bueno, así son las cosas’”. De todos modos, instó a las mujeres que atraviesan como ella los cuarenta a que no sientan esta situación como “el comienzo del declive”.

“Nos volvemos más mujeres, más poderosas, más sexys”, aseguró. “Creo que es asombroso. Vamos chicas, solo tenemos que hacernos cargo de nuestro poder. ¿Por qué no? La vida es demasiado corta” , concluyó.

Esta no es la primera vez que Winslet les habla a sus congéneres. En el Día Internacional de la Mujer, la actriz aprovechó para compartir su experiencia en la industria del entretenimiento con las actrices que recién comienzan o están esperando su primera oportunidad: “No esperes que el mundo te dé algo que vos misma no trabajaste duro para conseguir. No te van a servir las cosas en bandeja”, expresó.

Y recomendó: “Seguí experimentando y practicando, aunque sea en casa. No actúes delante de un espejo, lo único que hace eso es mostrarte cuáles son tus expresiones faciales. Es más importante empezar desde adentro. Intenta no ser dura con vos misma si no conseguís un papel que realmente querías, simplemente seguí adelante”, continuó.

La actriz decidió volver a lucir un vestido que había usado siete años atrás, en el Festival de TorontoGARETH CATTERMOLE – Getty Images Europe