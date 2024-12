Karina Milei y Martín Menem presentaron la Libertad Avanza en Neuquén

Los dirigentes encabezaron un acto en la capital de la provincia junto a la diputada Nadia Márquez. “Para combatir a la casta, necesitamos el poder de nuestro voto”, dijo la presidenta del partido de cara a las elecciones 2025

Con un acto en la capital provincial, la secretaria General de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, presentó este sábado el partido nacional en Neuquén. Lo hizo acompañada del vicepresidente del espacio y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y junto a la diputada y referente libertaria local, Nadia Márquez.

El evento de lanzamiento -que se realizó durante las primeras horas de la tarde, luego de que los dirigentes aterrizaran en la ciudad pasadas las 13- contó con la presencia de decenas de militantes y simpatizantes del gobierno. En este marco, Karina Milei fue la primera en tomar la palabra y brindar un breve discurso en el que se mostró comprometida en continuar fortaleciendo el espacio para las elecciones de 2025.

“Sabemos que están haciendo un enorme sacrificio, y quiero agradecerles por eso. Lo que nos mueve es la esperanza de un país diferente. Si el Presidente, sin tener un partido propio y sin recursos económicos, logró ganarle a las fuerzas más poderosas del país, eso demuestra que todo es posible cuando se trabaja con convicción y unidad”, dijo la hermana del Presidente y encargada de llevar adelante el armado nacional de LLA en los últimos meses.

La diputada neuquina, Nadia Márquez, junto a Karina Milei y Martín Menem

En su mensaje, la funcionaria le pidió a los ciudadanos seguir apoyando el proyecto que están llevando adelante en el gobierno y mencionó algunos conceptos con los que insisten desde el espacio, como la relevancia de la batalla cultural: “Para combatir a la casta, necesitamos el poder de nuestro voto y la fuerza de nuestras ideas. La casta se ha metido en la educación, en la cultura y en muchos aspectos de nuestra vida, pero estamos dando esta batalla desde hace tiempo. Si logramos ganar la batalla cultural, podremos instalar definitivamente la libertad. Esto es un trabajo de todos, y juntos lograremos que La Libertad Avanza siga creciendo en cada rincón de la Argentina”.

A sus palabras se sumó Martín Menem, quien compartió su visión acerca del contexto actual que atraviesa el país e hizo una reflexión sobre la singularidad de los procesos políticos que se vieron tras los últimos comicios nacionales.

El evento se desarrolló en el mediodía de este sábado

“Todo lo que está pasando en la Argentina es al revés de lo que ocurrió en cualquier país. Javier Milei llegó a la presidencia sin tener un partido. Este es un logro que nos llena de orgullo y nos demuestra que todo es posible cuando se lucha con convicción. Ahora debemos aprovechar el envión que nos dio el Presidente para recuperar las libertades en todas las instituciones de la Argentina”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados. Y agregó: “La batalla cultural hay que darla todos los días, en todos lados. Es nuestra responsabilidad como militantes de la libertad llevar este mensaje a cada rincón del país. No podemos relajarnos, porque esta es una lucha constante”.

Su discurso concluyó con un mensaje dirigido a Karina Milei: “No podríamos tener una mejor representante de La Libertad Avanza en Neuquén que Nadia. Y también pido que no se olviden nunca que Javier Milei no hubiese llegado a la Presidencia si no hubiera sido por el trabajo incondicional de Karina Milei, nuestra presidenta de La Libertad Avanza”.

“Los argentinos están despertando, y eso nos emociona y nos motiva a redoblar los esfuerzos”, dijo Karina Milei

La última intervención del evento fue la de la legisladora Nadia Márquez, cuya tarea fue destacada por ambos dirigentes nacionales. A su turno, recordó el triunfo “histórico” de Milei en su provincia y llamó a los ciudadanos de Neuquén a apoyarlos durante las elecciones legislativas del próximo año.

“Tenemos que seguir trabajando juntos para construir una Argentina donde las libertades individuales sean respetadas y el mérito sea la base del progreso. Neuquén puede y debe ser un faro para el resto del país”, concluyó.

Fuente: Infobae