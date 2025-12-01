Karina Milei reunió a La Libertad Avanza en Mar del Plata y pidió “trabajar por la reelección en 2027”

La titular del partido oficialista congregó a más de 700 dirigentes de la provincia. Los principales objetivos: ordenar la estrategia legislativa del espacio para 2026 y bajar la tensión interna que atraviesa LLA a nivel bonaerense.

La Libertad Avanza desembarcó este domingo en Mar del Plata con un encuentro encabezado por Karina Milei. La convocatoria buscó algo más que capacitaciones: ordenar la estrategia legislativa del espacio para 2026 y bajar la tensión interna que atraviesa al oficialismo bonaerense. Más de 700 dirigentes, legisladores y referentes locales participaron de la jornada en el Hotel Provincial, donde se discutieron prioridades políticas, herramientas parlamentarias y la necesidad de unificar criterios entre el Congreso, la Legislatura y los concejos deliberantes.

El encuentro, presentado como un “Seminario de Políticas Legislativas”, y organizado por el titular del partido en la Provincia, Sebastián Pareja, estuvo dividido en paneles temáticos sobre Educación, Reforma Electoral, Presupuesto y organización política. La idea, según explicaron los organizadores, fue trabajar insumos para la agenda legislativa del 2026 y darle mayor coherencia al accionar del partido en el Congreso, la Legislatura bonaerense y los concejos deliberantes.

El evento se realizó días después de los cortocircuitos entre el sector que lidera Pareja en la Provincia y el grupo identificado con Santiago Caputo, que reclama mayor protagonismo en el armado legislativo bonaerense. En ese marco, la presencia de los principales dirigentes buscó enviar un mensaje de ordenamiento interno.

Hubo exposiciones de Martín Menem —titular de Diputados y vicepresidente de LLA—, del propio Pareja y de referentes territoriales. También participaron figuras nacionales como Lilia Lemoine, Iván Dubois y dirigentes municipales de distintos distritos.

Las ausencias también fueron leídas políticamente: no asistieron los diputados provinciales Agustín Romo y Nahuel Sotelo, uno de los dirigentes cercanos a Caputo y hoy secretario de Culto. Tampoco hubo una representación numerosa del sector de Las Fuerzas del Cielo, en un clima que dejó en claro que la pulseada interna continúa.

El mensaje de Karina Milei: “Tenemos que trabajar para la reelección”

El cierre quedó en manos de Karina Milei, quien buscó reforzar la línea política del espacio. Agradeció el trabajo territorial “en cada municipio del país” y llamó a sostener el impulso conseguido tras el desembarco libertario en la Provincia. “Sigamos poniendo fuerza para lograr las reformas que necesita la Argentina”, expresó.

La hermana del Presidente volvió sobre un hito fundacional del espacio: el acto del sorteo del primer sueldo de Javier Milei en Mar del Plata. Recordó que la convocatoria los sorprendió y que aquella multitud les confirmó que podían aspirar a algo más. “Ese día entendimos que había un proyecto posible”, dijo ante los dirigentes.

En el tramo más político, dejó una consigna central: “Tenemos que trabajar para la reelección de Javier Milei en 2027”. La frase marcó el tono del encuentro y funcionó como una señal hacia la estructura bonaerense.

Ejes de trabajo: presupuesto y boleta única

Durante la jornada, uno de los temas más discutidos fue el avance de la Boleta Única de Papel en la Provincia. El diputado Juan Osaba señaló que el proyecto significa “trasladar poder al votante” y que forma parte de las prioridades que Milei quiere impulsar en las sesiones extraordinarias.

Otro capítulo estuvo dedicado al debate presupuestario y a la necesidad de fortalecer los acuerdos legislativos para 2026. Las exposiciones giraron en torno a escenarios fiscales, organización política y estrategias municipales.

Lo que viene

El encuentro dejó fotos de unidad, pero también expuso los desafíos del oficialismo en la Provincia, donde conviven liderazgos diferentes y disputas por el control de los bloques. Pareja llamó a “resolver las diferencias puertas adentro” y planteó que la etapa que viene exige mayor coordinación entre las estructuras.

Desde X, la cuenta oficial de LLA sintetizó: “Libertad, orden y cambio profundo. Vamos a impulsar las reformas que van a hacer grande a la Argentina nuevamente”.

El espacio buscará ahora trasladar esa foto de cohesión al trabajo legislativo y a la disputa política que se anticipa para 2027, con un oficialismo que apuesta a convertir su primera victoria territorial en una estructura duradera.

Fuente: Perfil







