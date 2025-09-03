Karina Milei no se toca, Fátima Florez tampoco

El nerviosismo se palpa en los pasillos de Casa Rosada y se suman los intentos por desviar la atención para que no se hable de los posibles casos de sobornos en el Gobierno. Reunión de Gabinete, desafío a la oposición y metáforas poco felices.

Frases de Galtieri en Rosada

Clima tenso se vive hace días en Balcarce 50 a partir de un Gobierno que no logra salir de su laberinto. Pero este miércoles el clima se puso especialmente espeso. Javier Milei le dijo a sus ministros que está decidido a ir a Moreno a hacer el acto de cierre de campaña a pesar de las advertencias del Gobierno bonaerense acerca de las deficiencias que presenta el lugar elegido. Un Club en el humilde barrio Trujui con poca luminaria y escasas vías de escape en caso de problemas o incidentes. “Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla.” La tristemente célebre frase del exdictador Leopoldo Fortunato Galtieri durante la Guerra de Malvinas se escuchó en los pasillos de Rosada en boca de un importante funcionario cercano al Presidente como provocación y altanería. Con malicia, en los pasillos, alguien recodaba donde se tuvo que meter esas palabras el cruel dictador… ¡Cuidado con las citas históricas!

De eso no se habla



El Gobierno mostró serias dificultades para articular un relato potente y creíble y salir de la crisis en que quedó inmerso a partir de los audios de Diego Spagnuolo. Después de muchas idas y vueltas, el mielismo optó por el operativo distracción. A un influyente colaborador del Presidente se lo escuchó decir “¡Que se hable de censura, que se hable de los audios y mucho, que se hable de cualquier cosa, pero no de coimas!”. Todo vale para sacar de la conversación pública los posibles actos de corrupción que envuelven a la hermana presidencial. Blindar a la secretaria general de la presidencia es la consigna. A Karina no se la toca.

Milei en Rosada

Es sabido que al Presidente le gusta más trabajar en Olivos que en su despacho del primer piso de Casa de Gobierno. Pero llegó este miércoles a la mañana por primera vez a Balcarce 50 para ponerse al frente de la reunión de Gabinete y nuevamente se cerraron todos los accesos y pasillos de La Casa. El último encuentro de Milei con sus ministros había sido el 15 de agosto, día no laborable y con otro clima político. Esa reunión se extendió por varias horas y el Presidente hizo que sus colaboradores vean la última película de Francella. 9 días después, el clima es otro. No hay película y las caras son más largas. No está el horno para bollos.

Sin Florez



Aliviado se lo veía este martes a algunos funcionarios cercanos al presidente. Finalmente, Milei había aceptado no ir a ver a su ex pareja Fátima Flores a Las Vegas. La preocupación era creciente y alrededor del Presidente entendían que una foto de Milei de vacaciones en Las Vegas y con su ex podía ser letal cuando solo faltan un puñado de días para las elecciones provinciales. Algunos dicen que igual la relación es buena y el reencuentro quedará para más adelante.

